立院開議總質詢第一棒　傅崐萁聚焦花蓮問卓揆：看到人民眼淚嗎？

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立法院新會期於9月20日正式開議，國民黨立法院黨團總召傅崐萁施政總質詢第一棒，對於卓內閣重建效率遲緩、無視人民眼淚感到相當失望，今年八次鐵公路中斷，花東屢次成為孤島，政府無力振興觀光，傅崐萁提出多項具體建議，期盼賴政府要說到做到，同時對於上個會期末，三黨共同簽名的403震災主決議進度毫無進展感到相當不滿。

傅崐萁質詢一開始便以「古有明訓，國有明君，輕賦稅薄徭役，民胞物與，休養生息，仁民愛物，天地同感」而賴總統與卓閣揆能否「國政清明、德澤四方」「繁榮昌盛、國泰民安」？

問卓揆，上任四個月來對「人民的眼淚」是否感同身受? 30分鐘詢答聚焦在花蓮震災重建與觀光振興，凸顯民生議題。

傅崐萁指出，自2024年4月3日的大地震以來已過五個半月，花蓮面臨重建困難，許多居民至今仍無法回到家園。他強調，這次地震受災戶多達1949戶，遠超過2018年0206大地震的195戶，受影響居民高達5000多人。相較於2018年0206大地震，不到兩個月，時任花蓮縣長的傅崐萁就規畫、發包、動工花蓮希望工程安心住宅，並在一年後全數安置災民，並質問卓榮泰：「國家對花蓮的重建何時能完成？這樣的效率你滿意嗎？」傅崐萁也呼籲政府加速核定紅單受災戶的補助，讓災民早日獲得援助。不僅進度緩慢，對於受災戶的補助也不盡公平，過去2016年地震時台南每戶補助400萬，如今花蓮才360萬，現在的建築成本比過去多一倍，結果補助卻比過去少，完全不合理。

再確認今年7/16立法院通過並且經三黨簽署的主決議！花蓮0403大地震，紅單受災戶重建經費，政府補助85%，什麼時候行政院可以核定？閣揆卓榮泰表示會儘快處理！傅崐萁清楚表達本會期還有至少4-5次專案報告，會一路追到底！

今年地震颱風頻仍，花蓮動輒成為孤島，傅崐萁問「今年鐵公路中斷幾次?」包括卓揆在內官員無人答的出來。「８次！花蓮地區今年地震後至今已有８次成為孤島，連大陸三級城市都不如。」傅崐萁指出，蘇花公路在清朝時叫蘇花古道，在日治時期叫臨海道路，現在全國大概只有花東人還比照孟加拉人民，台灣是個已開發國家，但一個國家還有兩種人民，花東人還在走有百年前的蘇花古道，下個雨就癱掉，甚至連鐵路也停。

傅崐萁質疑，告警系統從馬英九政府時代就通過預算，可是8年過去一直在出包，「我們的攔石網到底在哪裡？怎麼樣能夠把石頭攔住？最基本的攔石網什麼時候可以做好？」並舉例自己9月8日搭乘火車時，上車後被通知路又斷了，所有乘客下車辦退票，花蓮火車站宛如難民營，大家都不知如何離開花蓮，同時也把當天的車票贈與卓院長。

傅崐萁再提出質疑，過去每年2600班飛花蓮，今年竟然只有208班，花蓮擁有全國最美麗的機場，現在卻淪為蚊子館。政府要協助航空公司把航線經營起來，養起來後企業就會自己茁壯，但現在黃金航線不願經營誰該負責?同時台灣是在太平洋美麗的島國，竟然連繞島的海上公路也沒有，「這就是大有為政府？」

傅崐萁強調，台灣號稱觀光大國，但去年泰國、馬來西亞、越南等東亞國家旅客人數都遠高於台灣；全球逾70個據點的Club Med渡假俱樂部，僅四萬人的石垣島都有，台灣竟然一個點都沒有，世界高檔消費群來台灣，找不到像樣的國際型渡假村。現在花蓮待售的民宿將近一千家，政府到底何時能振興花蓮觀光，各界都會緊盯。

傅崐萁最後質疑，現任交通部長陳世凱的任命是否存在「用人唯親」的問題，並列舉過去歷任交通部長的學經歷，批評卓榮泰任用人選打破過去的慣例。他指出，交通部長的任命應該以專業為依據，而非私人關係，雖然尊重閣揆的人事權，但國民黨一定會強力監督未來行政院的施政表現！