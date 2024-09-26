台中上半年28行人喪命最多　立委揭「63危險路口僅改善4處」

▲台中東海大學女大生日前過馬路遭巨業客運公車撞死。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

2名東海大學女大生22日在台中市通過行人穿越道時，遭左轉巨業客運撞上，釀1死1傷。立委今(26日)在交委會質詢時表示，台中市交通死傷嚴重，今年1月到6月行人死亡28人最多，比去年增加7人，台中市63處危險路口改善，僅改善4處，為直轄市最低。交通部長陳世凱表示，未來管考將嚴格督促。

台中市再發生行人地獄，立委蔡其昌今在立法院交委會質詢表示，行人地獄惡名何時能清除，東海大學女大生走在斑馬線上被公車輾斃，媽媽說希望她女兒的犧牲是有意義的；台中市交通事故死傷為相對嚴重，今年1月到6月30日行人死亡28人，比去年同期增加7人，交通部跟內政部編列預算推動優先改善危險路口，中央要跟地方政府配合，中央編了預算，也有政策，希望解決行人地獄，但台中市63處危險路口只改善4處，為直轄市最低。

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蔡其昌指出，去年每10萬人次死傷數統計，台中市有3405人，也是難看的數字，當時中央說會督促台中市政府提出檢討報告，但台中市府提出的檢討報告卻說用路人普遍不守法、機動車輛增加等，都是別人的問題，台中市政府道安放牛班。

蔡其昌強調，台中市再次發生不幸事件，交通部對放牛班學生不能只給予鼓勵支持，台中市仍依然故我，放牛班學生不受教，除協助幫助外，交通部對改善緩慢置之不理、行人安全投入資源和關注過少，是否要採取強硬一點的手段或處分手段。

交通部長陳世凱表示，交通部除會協助地方政府改善外，對於道安成績比較不好的城市，除了公布數字給地方政府壓力之外，也會要求進行專案報告，台中市府已到行政院專案報告過，未來如何改善台中交通，管考上會嚴格督促。