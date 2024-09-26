立委爆巨業客運3年前撞死高中生　「隔年台中市評鑑竟給滿分」

▲台中東海大學女大生日前過馬路遭巨業客運公車撞死，巨業3年前也曾有前科。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

2名東海大學女大生22日到台中市逛街，跨越行人穿越道時遭左轉的巨業客運撞上，釀1死1傷。立委今(26日)揭露巨業客運110年曾撞死女高中生，台中市府111年對客運評鑑，巨業竟拿到滿分最高分。交通部長陳世凱表示，將要求地方落實管理。

立委何欣純表示，台中市每年都公布市區客運評鑑，其中指標包括駕駛人管理和安全，但不幸事件還是一再發生，諷刺的是，巨業客運110年就曾發生撞死高中生事故，隔年111年台中市府的評鑑，巨業客運竟滿分，拿下最高分。

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何欣純質疑，「中央每年都要求地方政府針對公車客運評鑑，但出來後有追蹤考核嗎？有確實要求地方政府落實要求客運駕駛管理嗎？」地方政府評鑑雖然是地方自治項目，但中央應該更積極，不能只有補助款扣款機制，現在強度不夠，補助要拿出專業。

交通部長陳世凱表示，未來希望地方政府評鑑更落實，且要找出問題，評鑑總是分數很高、沒有找出問題，就很可惜，目前該有法令規定會盡量完善，地方硬體建設和工程改善要努力，台中客運事故有兩關鍵，包括駕駛要守法，以及客運業者對司機員的管理和教育，地方政府也要督促，給地方補助款也會要求要對司機員和客運管理積極落實，未來將會加強要求。