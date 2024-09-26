沖繩SAN-A浦添西海岸PARCO CITY 8大逛街攻略！獨家限定品與海景一次擁有　在地人私藏推薦！

圖、文／SAN-A浦添西海岸PARCO CITY提供

▲獨家限定品、無敵海景一次GET！沖繩最多店購物中心SAN-A浦添西海岸PARCO CITY。

若問台灣人最想去的日本都道府縣，沖繩沒有第1也有前3；事實上台灣正是沖繩最大海外觀光客來源國，可見大家有多喜歡∘說起沖繩旅遊，除了美麗海水族館、波上宮、首里城這些知名觀光景點外，位於海岸邊佔地78,000平方公尺（約6個台北大巨蛋）、集結約250間店鋪和餐廳，擁有「無敵海景購物中心」及「沖繩最多商店購物中心」稱號的SAN-A浦添西海岸PARCO CITY，也是許多人拜訪沖繩必到之處，畢竟日圓這麼好買，沒有好好SHOPPING一番，怎麼對得起自己呢！

好吃、好買的SAN-A浦添西海岸PARCO CITY怎麼逛才能衝高CP值、滿載而歸？這篇文章邀請沖繩在地人分享8大必逛攻略，讓你獨家限定品、美食配海景一次GET！

▲集結250間店鋪和餐廳的SAN-A浦添西海岸PARCO CITY可以從早玩到晚，從這裡能看到美麗的夕陽。

攻略１：品牌專賣店日本限定品尋寶去



SAN-A浦添西海岸PARCO CITY不只店數多、店舖空間也很大，例如大家熟悉的「The North Face」在2F就有超大專賣店，除服飾、鞋包外，露營用品選擇也超多，沖繩有許多露營聖地，現買現用，超棒的！另外推薦”紫標”品=日本才有的品項，限定限量款沒入手，回台一定捶心肝∘除The North Face外，這裡還有多家品牌專賣店，都有銷售日本限定品，看到喜歡的品牌走進去逛就對了！

▲紫標品=日本才有品項，限定限量款沒入手，回台一定捶心肝。

攻略2：動漫、IP授權想要的這裡都有



鋼彈迷以外的動漫IP角色商品齊全，在這裡都能讓你選擇障礙發作，每個都想要，位於3F沖繩縣內最大的模型店「Hobby shop G-SouL」，店內除有一座七龍珠悟空立像超吸睛外，各種動漫模型琳瑯滿目；同樣在3F號稱日本最”好玩”書店的「Village vanguard」有宮崎駿、各式授權商品選擇豐富、貨色齊全，只怕你帶不走，不怕你買不到∘

▲七龍珠悟空立像超吸睛，這裡能讓你選擇障礙發作，每個都想要。

攻略3：室內親子遊樂區放電、休息都OK



去沖繩很多是家族旅遊，不管是想安頓小孩、老公好逛街；還是全家走累了想休息，3F「NAMCO」是不容錯過的好所在，這裡有鋪著防摔軟墊如同公園般的遊樂區；為小小孩設置的遊戲空間；好幾排抓娃娃機的機台區；還有各式現場活動可參加，是大人小孩都會流連忘返的場域∘

▲這區遊樂設施超豐富，是大人小孩都會流連忘返的場域。

攻略4：配上無敵海景的美食更美味



SAN-A浦添西海岸PARCO CITY的美食區在2F，選一個靠窗、面對大海位置坐下，沖繩清透的漸層海，絕對讓你邊吃邊讚嘆∘除美食區外，3F「叙々苑」也超推薦，這家擁有一整排海景座位、高CP值的燒肉名店，午餐時段可選商業套餐十分超值，喜歡日本和牛的請別錯過品嚐道地國產和牛好機會。

▲（左）在叙々苑，您可以同時享受到燒肉和美麗的景色。（右）選擇美食廣場靠窗的座位，您可以面對大海，一邊享用美食，一邊欣賞清亮透徹的海景。



攻略5：一站買遍沖繩在地土產



SHOPPING不買土產要幹嘛！位於1F的「SAN-A 超市」從紅芋塔到ORION啤酒；從黑糖到島辣椒，想得到想不到的沖繩土產這裡都看得到，喜歡品酒的朋友，除了地酒泡盛外，市面上少見的沖繩限定威士忌，這邊也買得到可別錯過（酒後不開車，安全有保障）∘

▲紅芋塔到ORION啤酒；黑糖到島辣椒，想得到想不到的土產這裡都看得到。

攻略6：新開幕萌到不行的吉伊卡哇專賣店



近幾年在日本爆紅的療癒系代表吉伊卡哇Chiikawa在台灣也很有人氣，在3F的這家沖繩專賣店內除一般常見角色授權商品外，還有許多沖繩限定品，例如聯名泡盛，不管是自用還是送禮都很可以，另外，現場還展示作者親自手繪插畫，喜歡吉伊卡哇的朋友們這裡一定要來∘

▲新開幕萌到不行吉伊卡哇專賣店展示作者親自手繪插畫，一定要來！

攻略7：全家大小都能滿足的美食天堂



拉麵、天婦羅、章魚飯、迴轉壽司．．．大家喜愛的日式美食在SAN-A浦添西海岸PARCO CITY選擇超多，例如3F的「和風亭」同樣擁有無敵海景座位區，不論是沾上蛋液滑順到不行的壽喜燒定食；滿口鰻魚焦香的鰻魚釜飯套餐；同時吃到壽司、蕎麥麵、天婦羅的兒童餐，眾多美食絕對能滿足每個挑剔的胃∘

▲鰻魚釜飯套餐；壽喜燒定食，眾多美食絕對能滿足每個挑剔的胃。

攻略8：讓你媽媽美一下不只買還能體驗



日本美妝品有多厲害無需多說，在購物中心不只可買還能立馬變漂亮，例如2F的「髮LABO. haircare & cosme」能買到沙龍店專賣的美髮產品，有眾多專業髮品和儀器可試用外也能預約體驗，現場自己選想要的洗護產品讓專業髮型師幫你打理，想來個日式髮廊初體驗，這裡很推薦！

▲自己選想要的洗護產品讓專業髮型師幫你打理，來個日式髮廊初體驗吧！



又大又好玩的SAN-A浦添西海岸PARCO CITY，不定期會設定不同主題進行布置或舉辦活動，每次去都可以有新發現，例如聖誕節點燈就是很受歡迎Event之一，還能即時掌握第一手購物資訊，不錯過～

官網：https://www.parcocity.jp.t.ahn.hp.transer.com/

官方臉書：@parcocity_official_tw

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564257712451&locale=ja_JP

▼聖誕節點燈是年度受歡迎活動之一。