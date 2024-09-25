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中國向太平洋發射洲際飛彈　日本紐西蘭表達關切不安

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲解放軍發射洲際彈道飛彈，落入夏威夷南方公海。（圖／路透社）

文／中央社

中國今早向太平洋發射洲際彈道飛彈後，日本及紐西蘭分別表達關切。日本內閣官房長官林芳正表示，日本對中國國防預算大增及缺乏透明度的軍事動向表達嚴重關切；紐西蘭外長發言人也表示，中方此舉是「不受歡迎且令人不安的事態發展」。

法新社報導，林芳正今天向媒體表示，中國持續增加國防預算，且屬高速增幅，同時廣泛而迅速地加強包括洲際彈道飛彈在內的核能力和飛彈能力，更在日本周邊擴大軍事活動。

林芳正直指，中國這種缺乏透明度的軍事動向，引起日本和國際社會的嚴重關切。

根據報導，紐西蘭外長發言人今天也對此表示，中國在南太平洋地區的洲際彈道飛彈試驗，是「不受歡迎且令人不安的事態發展」，紐西蘭誓言將在相關細節明朗後，與太平洋盟友進一步磋商。

這名發言人表示，太平洋國家領導人明確表達了他們的期望，即擁有一個和平、穩定、繁榮和安全的地區。至於此事，「我們仍在蒐集更多訊息」。

中國國防部上午透過官網宣布，中共解放軍火箭軍今早8時44分向太平洋「相關公海海域」，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，「準確落入預定海域」。此次發射是「年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。

 
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