紅藍殲-20空中纏鬥　空警-500預警機200公里外精準鎖定

▲隸屬於「王海大隊」的殲-20隱身戰機。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／綜合報導

向全球展示軍武實力，大陸官媒推出的一系列《淬火》宣傳片中，特別公開空軍殲-20隱身戰機的紅藍對抗細節，同時還曝光空警-500在遠距離發現隱身目標的能力，為殲-20提供精確的數據支援，引導發現並鎖定對手，最終成功擊落。

從公開的畫面可以看到，殲-20之間的紅藍對抗中，雙方都無法通過機載雷達直接發現對方，此時飛行員通過語音報告「雷達乾凈，可能是同代機」，這一細節透露出雙方使用的都是隱身戰機，意思就是殲-20對抗殲-20。而在隱身技術的支持下，機載雷達無法直接鎖定目標。

緊接著呼號「天眼」的中國預警機通過語音通報，發現了距離約150海里（278公里）處的三組隱身目標，預警機通過數據鏈將目標信息傳遞給殲-20編隊，讓戰機能夠在隱身狀態下提前獲知敵方位置，並採取相應的戰術動作。僚機則利用戰術配合，最終發射空空導彈，成功擊落三組敵機。

▼中國官方曝光殲-20隱身戰機的紅藍對抗，畫面透露「敵」方增援機也是殲-20。（圖／翻攝自央視）

這場演習展示不僅隱身戰機之間的對抗，進一步強調體系作戰的重要性，而提供殲-20重要數據的空警-500以運-9運輸機作為載機平台，機載雷達採用新型數字相控陣雷達，最大起飛重量可達77噸，採用4台渦槳-6C渦輪螺旋槳發動機，巡航速度每小時550公里，航程約5700公里。

公開資料顯示，空警-500是新型、中型、全天候、多傳感器空中預警與指揮控制飛機，主要承擔空中巡邏警戒及指揮控制任務，在信息系統領域，該預警機已經實現中國完全的自主研製，最大對空探測距離可達470公里，能夠從遠距離輻射電磁波，識別隱身目標，並引導殲-20先發制人。同時也和殲-16D可以配合壓制敵方雷達和通信系統，為殲-20提供安全通道，加強其高速突擊能力。

陸媒強調，「預警機+隱身戰機」的組合無疑是現代空戰中的黃金搭檔，在執行作戰任務時，空警-500會先在空中釋放電磁波，系統會對返回的信號進行處理，辨別敵我身份，並將數據進行分析、融合和比對。如此一來可準確判斷敵方戰機的型號、距離、位置和高度，並預測其飛行趨勢。

需要注意的是，當殲-20在與美軍F-22、F-35等隱身戰機對抗時，為了完成作戰任務，必須最大程度上保持隱身狀態，減少雷達開機次數，此時就需要高度依賴預警機提供的資訊支援，可以先行偵測對方位置，從而占據主動權，之後迅速啟動雷達鎖定目標並進行攻擊。

▼空警-500預警機。（圖／翻攝自中國軍網）