　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

紅藍殲-20空中纏鬥　空警-500預警機200公里外精準鎖定

▲▼「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。（圖／翻攝自新華社）

▲隸屬於「王海大隊」的殲-20隱身戰機。（圖／翻攝自新華社）

軍武中心／綜合報導

向全球展示軍武實力，大陸官媒推出的一系列《淬火》宣傳片中，特別公開空軍殲-20隱身戰機的紅藍對抗細節，同時還曝光空警-500在遠距離發現隱身目標的能力，為殲-20提供精確的數據支援，引導發現並鎖定對手，最終成功擊落。

從公開的畫面可以看到，殲-20之間的紅藍對抗中，雙方都無法通過機載雷達直接發現對方，此時飛行員通過語音報告「雷達乾凈，可能是同代機」，這一細節透露出雙方使用的都是隱身戰機，意思就是殲-20對抗殲-20。而在隱身技術的支持下，機載雷達無法直接鎖定目標。

緊接著呼號「天眼」的中國預警機通過語音通報，發現了距離約150海里（278公里）處的三組隱身目標，預警機通過數據鏈將目標信息傳遞給殲-20編隊，讓戰機能夠在隱身狀態下提前獲知敵方位置，並採取相應的戰術動作。僚機則利用戰術配合，最終發射空空導彈，成功擊落三組敵機。

▼中國官方曝光殲-20隱身戰機的紅藍對抗，畫面透露「敵」方增援機也是殲-20。（圖／翻攝自央視）

▲▼中國官方曝光殲-20隱身戰機的紅藍對抗，畫面透露「敵」方增援機也是殲-20。（圖／翻攝自央視）

這場演習展示不僅隱身戰機之間的對抗，進一步強調體系作戰的重要性，而提供殲-20重要數據的空警-500以運-9運輸機作為載機平台，機載雷達採用新型數字相控陣雷達，最大起飛重量可達77噸，採用4台渦槳-6C渦輪螺旋槳發動機，巡航速度每小時550公里，航程約5700公里。

公開資料顯示，空警-500是新型、中型、全天候、多傳感器空中預警與指揮控制飛機，主要承擔空中巡邏警戒及指揮控制任務，在信息系統領域，該預警機已經實現中國完全的自主研製，最大對空探測距離可達470公里，能夠從遠距離輻射電磁波，識別隱身目標，並引導殲-20先發制人。同時也和殲-16D可以配合壓制敵方雷達和通信系統，為殲-20提供安全通道，加強其高速突擊能力。

陸媒強調，「預警機+隱身戰機」的組合無疑是現代空戰中的黃金搭檔，在執行作戰任務時，空警-500會先在空中釋放電磁波，系統會對返回的信號進行處理，辨別敵我身份，並將數據進行分析、融合和比對。如此一來可準確判斷敵方戰機的型號、距離、位置和高度，並預測其飛行趨勢。

需要注意的是，當殲-20在與美軍F-22、F-35等隱身戰機對抗時，為了完成作戰任務，必須最大程度上保持隱身狀態，減少雷達開機次數，此時就需要高度依賴預警機提供的資訊支援，可以先行偵測對方位置，從而占據主動權，之後迅速啟動雷達鎖定目標並進行攻擊。

▼空警-500預警機。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼空警-500預警機。（圖／翻攝自中國軍網）

ET快訊
富商餐敘3女互撕　李珍妮下場慘了
東海女學霸遭輾斃　盧秀燕：重罰巨業120萬！召回1300司機
快訊／金秀賢「宣布結束5年婚姻」！
快訊／金價飆不停　台銀黃金存摺再刷新高
愈來愈多！　銀行「億級」大戶衝破萬人
快訊／回歸大海畫面曝！「龍宮貝」12萬賣出　漁民依約放生
閣揆官邸「用電近2萬度、電費15萬」　卓榮泰：有異常會檢查
簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！　超狂背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

紅藍殲-20空中纏鬥　空警-500預警機200公里外精準鎖定

監測20公里外美軍潛艇　大陸新探測器南海試驗成功

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

女大生宮原眼科旁遭公車撞亡　達人點交通3缺陷：轉彎處未做突出

紅藍殲-20空中纏鬥　空警-500預警機200公里外精準鎖定

監測20公里外美軍潛艇　大陸新探測器南海試驗成功

61歲喬丹「眼白發黃」爆健康疑慮　友人尷尬回應：只是年紀大了

要卓榮泰負責「把預算編好」　黃國昌盼懸崖勒馬：別刻意製造對立

美東碼頭罷工機率高！長榮重返200元完成填息　萬海漲逾8％

小資族最愛！00919除息後　照樣穩坐零股交易王

蔡昌憲空姐妻淚崩！5年前「因遺傳病引產5月大胎兒」：還是很心痛

富商餐敘引爆3女互撕　李珍妮辱名媛「做雞的」遭起訴

台灣松屋「永和首店」明天試賣　9／26開幕「營業到凌晨4點」

高通推L2Pro台灣IP培訓平台　助研發人員掌握智財關鍵

中美晶GDR完成訂價、每單位5.17美元　折價5.7%

五月天周思齊引退賽後演出完整版上架搶看　用周思齊名字寫藏頭詩

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

軍武熱門新聞

大陸新探測器可監測20公里外潛艇

殲-20空中纏鬥空警-200精準鎖定

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

大陸研發雷射偵測潛艦　水下160公尺看光

至少製造100架　B-21最新測試狀況曝

陸新神盾艦垂發比055艦多32單元

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

日防衛省：中國軍機首度侵入日本領空達2分鐘

確認了！第700名韓戰失蹤士兵

共軍「蛟龍」帶水下步槍QBS-06

渦扇-15歷年來最清晰照曝光

「反制應變五式」提升憲兵戰技

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

印度船廠爆炸元凶竟是200噸便便

更多熱門

相關新聞

大陸新探測器可監測20公里外潛艇

大陸新探測器可監測20公里外潛艇

面對南海複雜局勢，大陸不斷提升軍武裝備發揮實質影響力，上海交通大學研究團隊研發一套新的探測器，能夠捕捉到20公里（12英里）外由潛艇螺旋槳產生的微弱電磁波。此消息傳出，無疑讓中國未來在南海甚至台灣海峽的軍事競爭中帶來巨大的優勢。

以揭真主黨在民宅射飛彈　示警平民快逃

以揭真主黨在民宅射飛彈　示警平民快逃

日本海自涼月號駛入中國領海　艦長被解職

日本海自涼月號駛入中國領海　艦長被解職

烏再轟俄國2大型軍火庫　3千噸彈藥1夜引爆

烏再轟俄國2大型軍火庫　3千噸彈藥1夜引爆

真主黨呼叫器連環爆　以色列總統否認與此有關

真主黨呼叫器連環爆　以色列總統否認與此有關

關鍵字：

殲-20隱身戰機空警-500預警機淬火大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍

打臉柯文哲！　民眾黨4大金庫調度指令曝光

何時轉冷？　最新預測曝

柯文哲砸百萬參股新媒體！　撂話下令「賭一把」

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

龍宮貝16萬賣出！王浩宇曝疑點

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面