以軍狂轟黎巴嫩！下一步恐是「地面行動」　納坦雅胡政治算盤曝

▲以軍對黎巴嫩的接連空襲，很可能是在替地面行動鋪路。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對黎巴嫩的軍事行動進一步升級，先是在上週發動了針對真主黨通訊設備的攻擊，隨後本週又對黎巴嫩南部展開了大規模空襲。專家和前官員認為，這一系列的行動都是替以色列軍隊在黎巴嫩的「地面行動」鋪平道路。

根據《華盛頓郵報》報導，以色列過去近10年來為應對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）進行準備，先是在上周針對通訊設備發動攻擊，造成真主黨多名高階官員死亡；接著又在本周發動大規模空襲，造成569人死亡。

報導指出，這一系列的行動都是替以色列軍隊在黎巴嫩的地面行動鋪平道路。前高階軍官、以色列瑞克曼大學（Reichman University）國際反恐研究所所長艾辛（Miri Eisin）表示，「軍方多年來一直在制定和重建這項計畫，現在開頭的一切都準備好了，問題是接下來會發生什麼事。」

▲以色列23日空襲黎巴嫩南部。（圖／路透）



分析人士表示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前一直避免與真主黨全面開戰，因為他擔心以色列在南部與加薩的哈瑪斯（Hamas）交戰的同時，北部又開闢第二條戰線，可能會導致一場耗費巨大且難以收場的戰爭。

觀察人士說，儘管目前風險依然存在，但當前局勢下發動地面行動對納坦雅胡來說，可能具備不少政治上的優勢；地面行動可能為他爭取時間來重建因以哈戰爭受損的政治聲譽，也可以延後針對他在戰爭中的領導責任的調查，並分散國內對加薩局勢和人質危機的注意力。

以哈戰爭爆發至今已經超過11個月，以色列的軍事形勢發生了顯著變化，以軍已經成功削弱了哈瑪斯的軍事力量，並加強了對加薩地區的控制，這使得以色列能夠將更多的資源和軍力轉移到北部，準備應對黎巴嫩的局勢。

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

前以色列國防軍情報局研究部門主管庫柏瓦沙（Yossi Kuperwasser）指出，黎巴嫩和其背後的支持者伊朗並不希望擴大戰爭，因此在繼續加大賭注的情況下，也不會產生重大影響，「我們是第一個採取行動的，這對我們有利。」

以色列民主研究所（IDI）在8月進行的民調顯示，有67％的以色列人認為，以色列應該對真主黨的襲擊做出更積極的回應；47％的人支持深入黎巴嫩襲擊其基礎設施。

希伯來大學政治學家嘉爾（Gayil Talshir）指出，延長戰爭對納坦雅胡十分有利，這有助於緩解或轉移人們對他適任性的關注，「如果繼續摧毀真主黨的基礎設施，納坦雅胡就能獲得一些政治力量。」

嘉爾也強調，中東局勢並非如此單純，「任何事情都可能隨時升級，如果真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）開始向特拉維夫發射數千枚火箭彈，我不確定以色列民眾是否會原諒（納坦雅胡）。」