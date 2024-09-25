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大陸 大陸焦點 特派現場

政策刺激陸股大漲　外資：中國經濟「仍疲軟」宜謹慎對待

▲陸股。（圖／CFP）

▲陸股。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方昨天宣布一連串大規模金融激勵措施後，陸股連續兩天應聲大漲，市場一片看好。但外資研究機構認為，在中國宏觀經濟環境依然疲軟下，外界應將這波反彈視為「交易」而非「投資」，最好謹慎對待。

外資研究機構更直指，中國人民銀行這次對股市的干預明顯與以往政策不同。以往該行通常會告誡「不要投機」，但現在似乎在「鼓勵投機」。而陸股自COVID-19疫情後的解壓式反彈一直都迅速而猛烈，但最終都難以持久。

華爾街日報今天以「中國股市本輪跳升或是『可交易的反彈』，但要謹慎對待」為題報導，形容陸股劇烈的波動，可能是一波「不適合膽小者的反彈」。

報導說，中國人民銀行行長潘功勝等人昨天宣布的一連串措施，是COVID-19疫情初期以來，中國最大規模的激勵措施。但觀察人士警告，陸股的波動走勢仍可能是常態，且延續疫情以來那種短暫的「解壓式反彈」模式。

倫敦財經研究公司TS Lombard首席中國經濟學家葛林（Rory Green）在研究報告中指出，潘功勝昨天宣布，如果刺激措施取得成功，將額外提供人民幣1.6兆元（約新台幣7.26兆元）資金，並提到當局正討論設立「股市穩定基金」，這是陸股反彈的真正導火線。然而，潘功勝並未具體定義何謂「成功」。

葛林並直指，中國人民銀行這次對股市的干預明顯與以往政策不同。以往該行通常會告誡「不要投機」，但現在似乎在「鼓勵投機」。這代表決策者在試圖建立市場信心和促進財富創造、或至少防止股市進一步下跌之際，同時存在著「恐慌因素」。

他認為，這代表陸股出現了「可交易的反彈」。股市是個「受政策和動能驅動的市場」，沒有什麼比政策訊號更清晰的了。但在中國宏觀經濟環境依然疲軟的情況下，應將這波反彈視為「交易」而非「投資」，而且最好謹慎對待。

葛林認為，陸股自2021年以來的解壓式反彈「一直都迅速而猛烈，但最終都難以持久」。如果沒有需求一方的「認真跟進」，這種模式很可能會重演。

根據報導，仍有外資機構看好陸股後勢。金融服務公司BTIG首席市場技術分析師、過去1年來大多看好陸股的柯林斯基（Jonathan Krinsky）表示，「在價格大幅上漲後買入總是困難的」，而「這是一個值得追逐的突破」。

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