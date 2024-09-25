「小三奪權」是否影射邱純枝　東元少東作證母提醒：小心有壞人

記者黃哲民／台北報導

東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻，寫報導影射她是小三、涉嫌加重誹謗，台北地院今（25日）開庭，傳喚東元集團會長黃茂雄兒子、被周指為消息來源的黃育仁作證，黃育仁屢以「事隔3年、記不清楚」等語迴避關鍵問題，經法官直指核心追問，他承認「很有可能」跟周提過母親懷疑的「壞女人」是指邱，他在其他媒體採訪時，也認同母親的看法。

▲東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻與黃育仁今在本案審理期間首度同框出庭，雙方眼神鮮少交流、沒直接問答。黃育仁開完庭不受訪，被問到作證似乎閃躲、是否擔心另被邱純枝提告，他笑而不答。周玉蔻被問到是否覺得黃的證詞、讓自己無罪機率提高，周也不回應。

▲東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊中，檢方逐一詰問本案周玉蔻的報導內容、有哪些話是黃育仁說的。黃聲稱2021年和周碰面聚餐，至今已「記不清楚、忘記了」談話內容，他連3周前的飯局講過什麼都未必記得，更別說回憶3年前見面的逐字逐句，他也不確定誰發起這場聚會。

當年牽線周玉蔻與黃育仁見面的陳世凱，時任台中市議員、現任交通部長，前次出庭作證表示，席間主要聽黃敘述，他聽完當場評語「小三奪權」，覺得黃描述的情節，就像八點檔、宮廷劇。

▲東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱先前出庭作證，承認「小三奪權」是他聽完黃育仁描述事情始末所做評語。（圖／記者黃哲民攝）

黃育仁今被問到有無說過「小三奪權」，以一句「可能有提到邱純枝、記不清楚」想帶過。現任東元集團旗下菱光科技董事長的黃育仁，聲稱當年跟周玉蔻見面，想請教公司經營怎會出現「有權無責，權責分配偏袒」等疑惑，因周是社會經驗豐富、見過許多疑難雜症的前輩，能否給他建言。

黃育仁表示母親常說「公司裡有個很壞的人」、提醒他去公司要小心，但沒明說是誰，他私下問過一些朋友「這個壞人是誰」，他個人確實認為就是邱純枝，東元公司的人都知道，他父親決策方式有「小圈圈」，而這個「小圈圈」一定有邱。

▲周玉蔻今（25日）與東元少東黃育仁首度同框出庭，不回應記者詢問黃的證詞是否對她有利。（圖／記者黃哲民攝）

至於他在聚餐時播放給周玉蔻看的外婆林明穱錄影，片長6到8分鐘，內容是外婆對他父親黃茂雄很多不滿，說財產被他父親私自挪用、去向不明等。

法官接手訊問，直指核心要黃育仁「盡量回想，希望不用再傳你出庭」，並納悶周玉蔻的專業是媒體，如何對公司經營提出建言，又為何播放外婆的錄影給周看，周有無表明會將聚餐談話內容寫成報導，「若真的報導，你是否也不意外」。

黃育仁鬆口承認拜託陳世凱約周玉蔻見面，公司經營的法律專業可以問律師，但東元經營問題「有人的因素」、牽涉到「家族關係、男女關係」，才會請教周玉蔻，他「很可能有」把母親對邱純枝的懷疑告訴周，後來他接受其他媒體採訪，表明他認為母親口中的「壞（女）人」，說的就是邱純枝，播放外婆影片是因「我替外婆覺得不公平」。

▲周玉蔻（右）開完庭不回應記者發問，下次開庭將與邱純枝當庭對質。（圖／記者黃哲民攝）

黃育仁說知道周玉蔻是媒體人，本案是第1次有機會跟周長談，他認為雙方是「聚餐」、不是「採訪」，他不記得報導刊登前，周有無再跟他求證。黃爆料父親報復他挑戰經營權、也到他掌舵的公司挑戰他，黃自稱「那段期間，幾乎每1天都在坐雲霄飛車，好像在過別人的人生」，沒正面回答有無授意周報導。

法官諭知下次將於今年（2024年）11月6日傳訊邱純枝作證、預定同日辯論終結。本案源於周玉蔻2021年4月12日，在她經營的網媒《放言》以《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》為題，報導東元集團會長黃茂雄當時與兒子黃育仁爭奪經營權內幕。

黃育仁不服父親經營理念，2021年辭任東元執行長與董事職務、向股東會提出董事提名名單，使父子對決搬上檯面，邱純枝力挺黃茂雄，「東元阿嬤」林明穱支持世代交替，護外孫黃育仁喊話黃茂雄交棒給年輕人，引發外界高度關注。

周玉蔻在本案報導中提及黃茂雄與邱純枝的關係，「令人聯想到（新光金控）吳東進與李紀朱的傳聞」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」、黃茂雄妻子對邱的懷疑「已是不能說的祕密」，每次黃茂雄出國，妻子都要跟著，防邱靠近她的家庭等語。

邱純枝怒告周玉蔻沒向她求證，就影射她是「小三」。周堅稱聚餐時當面採訪黃育仁，報導前也請記者求證東元一併刊登回應全文，毫無誹謗意圖。

檢方起初認定周玉蔻本案的報導內容非杜撰、處分不起訴，經高檢署發回續查，黃育仁作證聲稱僅向周請教心中懷疑、否認跟周說「邱純枝是黃茂雄的小三」等語，檢方認為周僅依黃育仁臆測，再加油添醋做成子虛烏有的報導，起訴周涉犯加重誹謗罪嫌。