　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「小三奪權」是否影射邱純枝　東元少東作證母提醒：小心有壞人

記者黃哲民／台北報導

東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻，寫報導影射她是小三、涉嫌加重誹謗，台北地院今（25日）開庭，傳喚東元集團會長黃茂雄兒子、被周指為消息來源的黃育仁作證，黃育仁屢以「事隔3年、記不清楚」等語迴避關鍵問題，經法官直指核心追問，他承認「很有可能」跟周提過母親懷疑的「壞女人」是指邱，他在其他媒體採訪時，也認同母親的看法。

▲▼東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻與黃育仁今在本案審理期間首度同框出庭，雙方眼神鮮少交流、沒直接問答。黃育仁開完庭不受訪，被問到作證似乎閃躲、是否擔心另被邱純枝提告，他笑而不答。周玉蔻被問到是否覺得黃的證詞、讓自己無罪機率提高，周也不回應。

▲▼東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元集團會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁，因東元前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，25日到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊中，檢方逐一詰問本案周玉蔻的報導內容、有哪些話是黃育仁說的。黃聲稱2021年和周碰面聚餐，至今已「記不清楚、忘記了」談話內容，他連3周前的飯局講過什麼都未必記得，更別說回憶3年前見面的逐字逐句，他也不確定誰發起這場聚會。

當年牽線周玉蔻與黃育仁見面的陳世凱，時任台中市議員、現任交通部長，前次出庭作證表示，席間主要聽黃敘述，他聽完當場評語「小三奪權」，覺得黃描述的情節，就像八點檔、宮廷劇。

▲▼東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱到台北地院作證還原經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲東元電機前董事長邱純枝告媒體人周玉蔻涉嫌加重誹謗，現任交通部長陳世凱先前出庭作證，承認「小三奪權」是他聽完黃育仁描述事情始末所做評語。（圖／記者黃哲民攝）

黃育仁今被問到有無說過「小三奪權」，以一句「可能有提到邱純枝、記不清楚」想帶過。現任東元集團旗下菱光科技董事長的黃育仁，聲稱當年跟周玉蔻見面，想請教公司經營怎會出現「有權無責，權責分配偏袒」等疑惑，因周是社會經驗豐富、見過許多疑難雜症的前輩，能否給他建言。

黃育仁表示母親常說「公司裡有個很壞的人」、提醒他去公司要小心，但沒明說是誰，他私下問過一些朋友「這個壞人是誰」，他個人確實認為就是邱純枝，東元公司的人都知道，他父親決策方式有「小圈圈」，而這個「小圈圈」一定有邱。

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻今（25日）與東元少東黃育仁首度同框出庭，不回應記者詢問黃的證詞是否對她有利。（圖／記者黃哲民攝）

至於他在聚餐時播放給周玉蔻看的外婆林明穱錄影，片長6到8分鐘，內容是外婆對他父親黃茂雄很多不滿，說財產被他父親私自挪用、去向不明等。

法官接手訊問，直指核心要黃育仁「盡量回想，希望不用再傳你出庭」，並納悶周玉蔻的專業是媒體，如何對公司經營提出建言，又為何播放外婆的錄影給周看，周有無表明會將聚餐談話內容寫成報導，「若真的報導，你是否也不意外」。

黃育仁鬆口承認拜託陳世凱約周玉蔻見面，公司經營的法律專業可以問律師，但東元經營問題「有人的因素」、牽涉到「家族關係、男女關係」，才會請教周玉蔻，他「很可能有」把母親對邱純枝的懷疑告訴周，後來他接受其他媒體採訪，表明他認為母親口中的「壞（女）人」，說的就是邱純枝，播放外婆影片是因「我替外婆覺得不公平」。

▲▼媒體人周玉蔻被控報導影射東元電機前董事長邱純枝《小三奪權》、涉犯加重誹謗罪嫌，25日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻（右）開完庭不回應記者發問，下次開庭將與邱純枝當庭對質。（圖／記者黃哲民攝）

黃育仁說知道周玉蔻是媒體人，本案是第1次有機會跟周長談，他認為雙方是「聚餐」、不是「採訪」，他不記得報導刊登前，周有無再跟他求證。黃爆料父親報復他挑戰經營權、也到他掌舵的公司挑戰他，黃自稱「那段期間，幾乎每1天都在坐雲霄飛車，好像在過別人的人生」，沒正面回答有無授意周報導。

法官諭知下次將於今年（2024年）11月6日傳訊邱純枝作證、預定同日辯論終結。本案源於周玉蔻2021年4月12日，在她經營的網媒《放言》以《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》為題，報導東元集團會長黃茂雄當時與兒子黃育仁爭奪經營權內幕。

黃育仁不服父親經營理念，2021年辭任東元執行長與董事職務、向股東會提出董事提名名單，使父子對決搬上檯面，邱純枝力挺黃茂雄，「東元阿嬤」林明穱支持世代交替，護外孫黃育仁喊話黃茂雄交棒給年輕人，引發外界高度關注。

周玉蔻在本案報導中提及黃茂雄與邱純枝的關係，「令人聯想到（新光金控）吳東進與李紀朱的傳聞」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」、黃茂雄妻子對邱的懷疑「已是不能說的祕密」，每次黃茂雄出國，妻子都要跟著，防邱靠近她的家庭等語。

邱純枝怒告周玉蔻沒向她求證，就影射她是「小三」。周堅稱聚餐時當面採訪黃育仁，報導前也請記者求證東元一併刊登回應全文，毫無誹謗意圖。

檢方起初認定周玉蔻本案的報導內容非杜撰、處分不起訴，經高檢署發回續查，黃育仁作證聲稱僅向周請教心中懷疑、否認跟周說「邱純枝是黃茂雄的小三」等語，檢方認為周僅依黃育仁臆測，再加油添醋做成子虛烏有的報導，起訴周涉犯加重誹謗罪嫌。

ET快訊
快訊／副總統永和住家傳槍響！
日本400年古蹟遭「外國客破壞」
快訊／OK超商開出1千萬發票！幸運門市曝光
「燕子」颱風最快周六生成　環流雨彈狂炸北東連3天
國外網紅闖入台鐵　爬疾駛火車頂自拍！畫面曝光
隱眼大廠主管強吻揉胸女下屬　380萬年薪沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／副總統永和住家傳槍響　台中警圍捕嫌犯連開3槍

苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

躺加護病房還性騷護理師！稱「有生理反應」+襲胸　色男下場曝

遭棄屍男嬰相驗追死因！生母現身殯儀館　見鏡頭急擋快步離開

竹山KTV喝酒起衝突「談判破裂」午夜飛車追逐　當街連開5槍

獨／槍殺「鴨頭」收押近2月仍不鬆口　檢今借訊盼突破心防

博流量不要命！外籍男台鐵車庫趴趴走　爬疾駛火車自拍險撞山洞

「小三奪權」是否影射邱純枝　東元少東作證母提醒：小心有壞人

獨／北市少年隊組長遭控車禍肇逃　審理結果出爐...積極和解中

改口認了！嘉市議員戴寧涉詐領助理費二審　出庭落淚願繳回431萬

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

快訊／副總統永和住家傳槍響　台中警圍捕嫌犯連開3槍

苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

躺加護病房還性騷護理師！稱「有生理反應」+襲胸　色男下場曝

遭棄屍男嬰相驗追死因！生母現身殯儀館　見鏡頭急擋快步離開

竹山KTV喝酒起衝突「談判破裂」午夜飛車追逐　當街連開5槍

獨／槍殺「鴨頭」收押近2月仍不鬆口　檢今借訊盼突破心防

博流量不要命！外籍男台鐵車庫趴趴走　爬疾駛火車自拍險撞山洞

「小三奪權」是否影射邱純枝　東元少東作證母提醒：小心有壞人

獨／北市少年隊組長遭控車禍肇逃　審理結果出爐...積極和解中

改口認了！嘉市議員戴寧涉詐領助理費二審　出庭落淚願繳回431萬

快訊／副總統永和住家傳槍響　台中警圍捕嫌犯連開3槍

中職打擊不輸人、投手有亮點　大聯盟球探：教練培養和農場待加強

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

衝一波台東！年底活動大噴發　謝金燕、盧廣仲、動力火車接力開唱

「國際慢食台東分會」進軍義大利　展現12年豐碩成果

男賞完金針花「GPS導航迷路」　台東警即刻救援助脫困

兩岸旅遊市場持續復甦　金門再迎26名「小三通自由行」旅客

苗栗女酒後龍鳳漁港亂晃！　科技監控海巡救回她寶貴性命

太閒其實容易憂鬱？研究發現：空閒時間太多「幸福感」反而下降！

躺加護病房還性騷護理師！稱「有生理反應」+襲胸　色男下場曝

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

社會熱門新聞

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

女通緝犯18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

即／高雄4月大女嬰遭活活餓死！單親媽收押

活活把4月大女兒餓死　狠母8天不在家

桃園人妻竟是「屠夫」　夫大義滅親舉報

15歲女兒校內被帶走　父親報警尷尬了

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

國道3死！運將曾致電求救　同事曝：話沒講完就撞了

更多熱門

相關新聞

投資詐騙年輕化！員林警3小時抓2車手　21歲男遭逮痛哭

投資詐騙年輕化！員林警3小時抓2車手　21歲男遭逮痛哭

投資詐騙手法翻新，案件層出不窮，員林警分局大村分駐所、林厝派出所9月23日3小時內逮捕2名取錢車手，成功攔阻53萬元，其中一名車手，年僅21歲，目前無業，被逮時痛哭不已，警方發現被害人年齡不再侷限在高齡退休民眾，已有年輕趨勢，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資機會，應透過合法途徑進行相關理財操作。

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官

草蜢樂團拉投資群組　台中女嘆：我這麼老實

草蜢樂團拉投資群組　台中女嘆：我這麼老實

獨／直升機加油　員工一旁抽菸

獨／直升機加油　員工一旁抽菸

World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知

World Gym再爆爭議！已賠錢解約又接欠費通知

關鍵字：

東元集團小三奪權父子對決加重誹謗影音

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面