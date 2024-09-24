詐團大玩《007》！提款卡藏火車站廁所垃圾袋　擦身過吐密碼

▲詐團選在員林車站交易。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙集團向3名被害人佯稱，網路購物無法完成下單，須依指示匯款共16筆299,000元，取錢車手吳男接到上手何男通知後，要他從嘉義火車站搭車前往員林火車站，並以廁所垃圾袋做為交易提款卡地點，何男利用2人擦身而過時跟他告知提款密碼，獲利近3000元，被害人得知遭詐後立即報警逮人；地院審結，依加重詐欺罪判1年10月徒刑。

根據判決書，吳男依上手何男指示，從事取錢車手工作，約定報酬為領取款項的1％，有2女、1男網路購物共匯款16筆、299,000元，詐騙集團其他成員佯稱，要將其銀行帳號與超商賣貨便平台帳號連結，致被害人依指示匯款，受騙上當。

此案發生於2023年3月16日，吳男依上手何男指示，自嘉義搭火車至員林火車站，要他從廁所垃圾桶垃圾袋下方，取得提款卡，何男利用2人擦身而過之際，口頭告知提款卡密碼，吳隨即依指示領取款項，再將款項及提款卡放置至指定地點，以此獲取2990元酬勞。

詐團手法宛如《007》電影，殊不知這一切都被檢警掌握，將吳男逮捕，何男則另案審理。法官審酌吳男不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，擔任帳戶提領贓款車手，價值觀念偏差，雖不是直接對被害人施用詐術騙取財物，對社會治安實有相當程度危害，依加重詐欺等罪，判有期徒刑1年10月，並沒收犯罪所得，全案可上訴。