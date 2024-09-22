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外太空到三葉蟲博物館遊戲「百變水寶」　挑戰成功限量領隨行杯

▲台南市區域博物館創新發展協作平台，推出闖關遊戲「百變水寶」，在10月底前只要前往左鎮化石園區、南瀛天文館、水道博物館、南科考古館與樹谷生活科學館挑戰全數通關者，更可兌現五館聯名限量紀念隨行杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市區域博物館創新發展協作平台，推出闖關遊戲「百變水寶」，在10月底前只要前往左鎮化石園區、南瀛天文館、水道博物館、南科考古館與樹谷生活科學館挑戰全數通關者，更可兌現五館聯名限量紀念隨行杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了突破大眾對水的認知框架，台南市區域博物館創新發展協作平台，運用Line為媒介，推出闖關遊戲「百變水寶」，在10月底前只要前往左鎮化石園區、南瀛天文館、水道博物館、南科考古館與樹谷生活科學館完成挑戰任務，除可領取可愛專屬水寶磁鐵外，全數通關者，更可兌現五館聯名限量紀念隨行杯，寓教於樂，歡迎民眾來挑戰。

文化局指出，水道博物館是展示主題與核心精神均圍繞著淨水資源為主，但是水除了眾所周知的三種型態外，還有很多可以認識的角度與面向，而「百變水寶」除了傳遞與水有關的知識外，更以探索各博物館為遊戲設計主軸，每個博物館設置3個簡單有趣的故事關卡，只要在Line中加入「百變水寶」好友就可以開啟解謎遊戲，並且一邊玩遊戲一邊認識博物館。

▲台南市區域博物館創新發展協作平台，推出闖關遊戲「百變水寶」，在10月底前只要前往左鎮化石園區、南瀛天文館、水道博物館、南科考古館與樹谷生活科學館挑戰全數通關者，更可兌現五館聯名限量紀念隨行杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

配合台南400計畫成立，統籌台南博物館業務的台南市立博物館規劃由台南左鎮化石園區、山上花園水道博物館、南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館組成的協作平台，利用各館專業及展示環境，設計兼具教育和遊憩功能的「百變水寶」解謎遊戲，相互支援推廣，不僅已經成功打造全台第一個各種類型館舍合作模式，這次又再一次打造Tainan NO1，結合科技聯合推廣博物館。

▲台南市區域博物館創新發展協作平台，推出闖關遊戲「百變水寶」，在10月底前只要前往左鎮化石園區、南瀛天文館、水道博物館、南科考古館與樹谷生活科學館挑戰全數通關者，更可兌現五館聯名限量紀念隨行杯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「百變水寶」解謎遊戲預計辦理到10月底，期間民眾只要到上述博物館(不包含台南市立博物館)，就可以現場掃描QRcode加入百變水寶Line好友開啟解謎遊戲，完成館舍設置的3個關卡，可以領取超級可愛的限量專屬水寶磁鐵；而只要5個館舍都成功攻略，還可以領取限量隨行杯，活動已經掀起熱潮，吸引許多民眾前往挑戰。

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