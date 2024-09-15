嘉義市打造光影桃花源　「光織影舞」8大展區吸睛

▲ 嘉義市光織影舞以湖上火舞開展。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「2024光織影舞」光影藝術展，14日在北香湖公園盛大展開。今年以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，打造夢幻又詩意的光影桃花源。

▲ 嘉義市光織影舞以湖上火舞開展。（圖／嘉義市政府提供）

開幕活動由「即將成真火舞團」躍上專程搭建的湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖，市長黃敏惠偕母親黃鄭梅子女士出席力推8大展區「有影真光」、「有影金水」。





黃敏惠首先感謝現場在場市民朋友，從下午一路支持到現在，大家的熱情與活力都是嘉義市之光、也是台灣之光，更是讓光織影舞不斷被看見的亮點。北香湖公園是嘉義市很有名的公園，曾是1717年《諸羅縣志》所載的六景之一，在清代也被列入諸羅八景。為重現北香湖美景，市府團隊2010年辦理「北香湖再現工程」，如今不僅是市民平日休憩好去處，5年前首次結合光影藝術，舉辦「光織影舞」，成功創造中秋節城市IP，成為全台少見的湖面藝文展演場域，更重要的是，每當颱風或大雨來襲，還能夠發揮滯洪池功效，建構嘉義市成為韌性宜居城市。嘉義公園百年來為市民留下美好回憶，期待北香湖公園在光織影舞，以及市府不斷建設下，也成為讓市民充滿歡笑、美麗回憶的地方。

▲ 黃敏惠邀請全國民眾中秋節前後來嘉義市觀賞光織影舞。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，今年巴黎奧運最特別的是在塞納河上舉辦開幕儀式，而光織影舞5年前即在湖面上設置月亮與光影活動，象徵嘉義市「小城市、大創新」，以滿滿的無限創意能量，帶領市政不斷邁步向前。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長指出，2024光織影舞幾個必看重點，首先是進入展區就能看到以竹林結合光影，帶領大家進入光影桃花源的「桃花林」；另歷年最大、直徑達7公尺的巨型竹編月亮「逐花月影」作品，結合傳統竹編藝術、花朵與現代光影效果，傳遞「在現代生活中珍視並傳承文化藝術」的理念，為中秋節慶祝帶來全新視覺饗宴；還有親子最愛的「烏托邦」，結合夢幻泡泡，像是進入烏托邦中花朵的懷抱。

使用3萬流明投影設備打造長寬30x15公尺巨型投影，搭配活動專屬動畫的樹上光影劇場「夢月流光」；以《李白•月下獨酌》為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」，走進展區，大家都能找到自己心中的桃花源，在這裡「怡然自樂」。

嘉義市政府觀光新聞處表示，「2024光織影舞」自9月14日起至9月29日止，共16天，每天晚上6時至10時登場（主題市集下午4時開始）。為保障遊客更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請遊客依順時針單一動線遊園。此外，展期天天有主題花影市集，市集邀請60家特色店家與文創商品進駐，各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃特技、星光舞會、馬戲及LED等光影精采表演，光織影舞不但好看、好玩、好逛，也好吃、好買。詳細活動資訊請至官方網站、「嘉市好旅行」臉書及IG粉絲專頁查詢。