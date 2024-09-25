「世界動物日」登場！十三行博物館以文蛤工藝　喚醒生態保育意識

▲ 「臺灣史前動物特展」讓觀眾近距離觀察臺灣原生保育動物的獨特特徵，激發保護意識。（圖／十三行博物館提供）

記者戴上容／新北報導

為了迎接10月4日「世界動物日」，新北市立十三行博物館震撼推出「臺灣史前動物特展」，展出120件珍貴展品，帶領參觀者穿越時光隧道，深入探索臺灣數萬年來的生態變遷。館方表示，這次活動特別亮點是「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動，讓大眾以文蛤殼製作史前風尚飾品，喚醒保護生態的緊迫性。

十三行博物館表示，「臺灣史前動物特展」分為四大主題，展示包括珍稀動物化石、漁獵工具及具有文化象徵的動物圖騰工藝品，生動呈現動物在人類歷史中的關鍵角色。尤其是梅花鹿、石虎和麝香貓等瀕危物種標本，吸引無數目光，這些臺灣生態的珍貴成員，不僅是自然界的奇蹟，也是見證環境變遷的活生生證據。

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其中，梅花鹿曾是臺灣原住民的狩獵與交易資源，但因過度捕獵一度絕跡。經過多年努力，現今鹿群數量已經回升至兩千隻以上。石虎則因棲息地減少及道路事故等威脅，成為瀕臨絕種的保育動物。展覽透過貼近真實的展示設計，帶領參觀者認識臺灣本土動物的獨特之美，並喚起保護珍稀物種的強烈意識。

為響應世界動物日，博物館推出的「史前工藝師-貝殼項鍊」DIY活動，讓參加者親手以文蛤殼打造獨特飾品，重現史前人類使用海洋資源的工藝智慧。活動中，專業講師會親自指導，講解貝類在史前生活中的重要地位，讓參加者在製作過程中感受與自然的連結，進一步體驗史前工藝的魅力。

十三行博物館館長羅珮瑄指出，特展與活動旨在讓大眾重新審視人類與動物的關係，希望大家能藉此反思保護自然生態的責任，並積極投入臺灣生物多樣性的保育行動。展覽將持續至114年1月5日，DIY活動則於每週六、日進行，詳細資訊可參考十三行博物館官網或臉書粉絲專頁。