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十三行博物館推綠色輕旅行！4秘境路線限時報名　虛實體驗全攻略

▲▼「虛實之間-八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史。（圖／十三行博物館提供）

▲▼「虛實之間-八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史。（圖／十三行博物館提供）

記者戴上容／新北報導

為迎接2024全國古蹟日，十三行博物館特別策劃了一系列名為「虛實之間-八里綠色走讀鬥陣趣」的活動，結合虛擬與實地探索，帶領民眾揭開八里秘境的面紗。此次活動分為兩大主軸：一是「虛擬遊探」，透過十三行博物館Facebook粉絲專頁的互動遊戲，讓你足不出戶也能參與淨零減碳之旅；二是「實地走讀」，則自9月14日至10月6日開跑，邀請大眾親臨八里，跟隨台語專業導覽，深入四大秘境，踏上一場跨越時空的綠色文化探險。

館方介紹，這次實地走讀活動的4條路線，完美融合了環境生態與人文歷史。在盡享自然美景的同時，參加者還能探索八里深厚的文化底蘊。行程涵蓋了舊城街區、廖添丁洞、開台天后宮、西龍巖寺、大坌坑遺址及挖子尾濕地等著名景點。由資深文史專家周正義及台語生態作家周俊廷親自帶隊，重溫八里歷史風華的同時，也不忘參與淨山淨灘活動，為保護環境貢獻力量。

▲▼「虛實之間-八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史。（圖／十三行博物館提供）

十三行博物館館長羅珮瑄指出，此次活動不僅展示了文化、語言與環境保護之間的緊密關係，也透過低碳旅遊，打造永續觀光的新方向。她呼籲大家一起來探索八里的過去、現在和未來，共同慶祝全國古蹟日。值得一提的是，9月21日至22日，博物館將提供免票入館優惠，並每日加碼3場台語專場導覽，讓更多人有機會深入了解這座城市的豐富文化遺產。

此外，十三行博物館的Facebook專頁將於9月6日推出「線上遺址踏查」抽獎活動，獲獎者可獲得獨具特色的「台語考古小方巾」及「雕花陶罐筆筒」，這些富有文化意義的紀念品不僅實用，還充滿歷史情懷。「虛實之間-八里綠色走讀鬥陣趣」的實地走讀名額有限，每場僅招收30人，報名將於9月6日10點在台灣走讀網站開放，更多詳情請至十三行博物館官網及粉絲專頁查詢。

▲▼「虛實之間-八里綠色走讀鬥陣趣」實地走讀的4條路線結合環境與文史。（圖／十三行博物館提供）

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