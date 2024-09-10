十三行博物館攜手飯店　「八里文化寶藏午茶組」只要288元

▲十三行博物館攜手飯店推「八里文化寶藏午茶組」 。（圖／十三行博物館提供）

記者戴上容／新北報導

新北市立十三行博物館與八里福朋喜來登酒店聯手推出「八里文化寶藏午茶組」，將古老考古文物巧妙化身為精緻甜點，為饕客帶來一場結合地方文化與美食的獨特下午茶饗宴。這款套餐每日下午2點至5點限時供應，從9月13日至17日為止，價格只要288元。每日前10名顧客還可獲贈八里區農會精選的文旦柚。

館方表示，「八里文化寶藏午茶組」的靈感來自十三行博物館的鎮館之寶——「人面陶罐」。其中一大亮點是特別設計的「人面陶罐玻璃罐」，將古老文化符號融入現代設計，增添下午茶的文化氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這款套餐推出了「綠意柚香」的組合，包括與知名品牌「卡滋爆米花」合作推出的「柚香焦糖爆米花」，每一口都充滿柚子的香氣。除此之外，八里福朋喜來登酒店的烘焙團隊還精心製作了造型別致、口感酥脆的「人面陶罐手工餅乾」。套餐中的「文旦柚茶」則選用當地小農生產的柚子製作而成，不僅清爽解膩，還響應減碳永續的生活理念，展現了與在地農業合作的成果。

此外，八里福朋喜來登酒店也同步推出了「考古陶趣組」下午茶，搭配TWININGS唐寧茶的頂級茶葉，以同樣的優惠價格288元，讓顧客在品味文化與美食的同時享受一場精緻的下午茶時光。

八里福朋喜來登酒店總經理羅世璿表示，此次合作旨在透過下午茶，讓遊客認識八里的考古文化。酒店內的「十三行微型博物館」展覽，也將增添遊客的文化體驗，提升旅行的價值與深度。

十三行博物館館長羅珮瑄則指出，此次與酒店及在地商家、農民的合作，旨在推動八里文化及產業發展，讓更多人有機會認識八里的文化魅力。活動期間內，凡每日消費「八里文化寶藏午茶組」的前10名顧客，還可獲贈八里區農會精選的文旦柚。更多活動詳情，請參閱十三行博物館官網或其官方臉書粉絲專頁。