獨／為奪400坪地找黑道砸墓碑劫遺骨　靈骨塔老闆掛病號獲交保

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區福德寶塔紀念中心負責人郭國輝，垂涎陳姓貴婦以千萬購得的400坪家族墓園土地，為強行奪取該地，花10萬元委託天道盟濟公會張姓男子砸毀墓碑，盜走骨頭甕藏匿，以此威脅對方放棄土地使用權，3人被依法起訴。被收押至今的郭男今（4）日移審，以「身體很差」為由求交保，法官裁定以15萬交保。

▲新北市八里區福德寶塔紀念中心負責人郭國輝（紅圈）為加蓋停車場，花錢找天道盟張姓男子盜遺骨逼遷墳。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，陳姓家族40年前以1千萬元購得400坪土地，因法規限制，墓地僅佔其中一小部分。今年3月間，郭男為能擴建寶塔中心及周圍設施的占地範圍，花錢找天道盟背景的張姓男子，透過從事整墓工作的楊姓工人聯繫家屬，並恐嚇稱「必須上山商議遷葬事宜，否則就取走骨灰甕」，陳女因畏懼未敢回應，郭遂指示張男將墓碑砸毀，並將其遺骨挖掘取出，藉此挾持其後代遷葬，並放棄該土地使用權。

▼郭姓男子找天道盟背景的張姓男子挖墳盜取遺骨藏匿。(資料圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓女子決定報警處理，今年7月10日，士林地檢署指揮北市刑大等，前往搜索、拘提郭男、張男等人，8月26日依《刑法》發掘墳墓而盜取遺骨等罪提起公訴。

法院今（4）日開移審庭，在押的郭男全認罪。其辯護律師稱，已經和被告討論將被害人墓碑修好，精神賠償，也會找一個好墓穴開鑿，最後懇求法官看在被告身體很差，且羈押期間都掛病號，請求交保，讓他可以回去和被害人商談賠償，也絕對不會逃亡，因為要照顧寶塔上萬個骨灰罈。

▼郭男找人砸墓碑盜走骨灰罈。(圖／記者邱中岳翻攝）

法官認郭男經訊問坦承犯行，並有卷內證據可資佐證，足認其犯罪行為重大，之前雖與同案張姓被告說法有相當之出入，惟因業經起訴，相關證據已由檢察官調查完畢，認無羈押必要，裁定15萬交保。

郭妻在得知丈夫獲准交保後，立即從袋中拿出現金，前往法警室辦理交保手續，隨後與丈夫一同步出法院。面對媒體提問「盜挖骨灰罈不會良心不安嗎？」郭男則撇頭避而不答。