超準心測你選什麼食材？秒看10年後的自己

▲好奇10年後的自己會是什麼樣子嗎？不妨玩個有趣心理測驗先窺探一下未來。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

秋天到了，正是豐收的季節！每天努力耕耘生活的你，想過未來10年後的自己會長成什麼模樣？在哪方面有所收穫呢？不妨來玩外國網站《an.an》有趣的心理測驗，看看你會想到的「秋天收穫食材」，來解讀「10年後的你」是什麼樣子吧！

問題：想到「秋天收穫的食材」，你會聯想到什麼呢？請從下面選一個！

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A：稻米

B：地瓜

C：南瓜

D：蘑菇

選好了嗎？馬上下滑看結果！

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A：選「稻米」的你，工作上人氣滿滿

10年後，過去累積的經驗將會讓你大放異彩！你認真踏實的態度，也會讓你在工作中取得不錯的成績，特別是在新挑戰中更能展現你的實力。私底下的你應該也學會了如何有效舒壓，保持高昂的工作動力，說不定你的好表現還會讓你成為職場中的「人氣王」呢！

B：選「地瓜」的你，財運小發

10年後的你，可能會憑著靈活運用資訊的能力，讓財務狀況變得不錯！有趣的是，這些資訊可能來自你現在覺得「不太拿手」的領域。雖然你現在還不太熟，但隨著時間，這些資訊會慢慢聚集到你身邊，建議你多接觸一下這些資訊，或許裡面就藏著讓你賺錢的關鍵機會！

C：選「南瓜」的你，命中注定的婚姻

10年後的你，很有可能已經和命中注定的那個人步入婚姻了。而這個人，多半是透過你身邊熟人的介紹認識的，特別要注意來自你真心好友的介紹，這樣的介紹也許會帶領你走向命運般的邂逅喔！

D：選「蘑菇」的你，不斷精進，抓住大機會

10年後的你，將會因為不斷提升自己的專業技能而抓住重要的機會！從現在起，設立提升技能的目標，不管是發展興趣還是考取證照，都會為你未來加分。這樣的努力可能讓你的興趣發展到專業水準，或是有證照變成工作的跳板。一旦開始全力投入，你一定能在過程中享受成長的樂趣！

如果你對「10年後的自己」感到一片迷茫，那不妨先回頭看看「10年前的自己」。當時的你在想什麼、追求什麼呢？試著把這10年間的變化分成3～4年一個階段，簡單梳理一下自己的成長路徑與思維模式，把這樣的思考方式應用到未來，或許你就能稍微看見「10年後的自己」了。