貓派還是狗派？超準動物心理測驗幫你挑出幸福伴侶

▲玩看看超準的日本動物心理測驗，看出你適合的另一半。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

動物是療癒人心、帶來快樂的存在，貓咪、狗狗更是許多人生活中不可或缺的重要家人，外國網站《an.an》推出有趣的動物心理測驗，透過你選擇的動物，來看看你內心渴望的愛情和伴侶類型，到底跟誰在一起你會覺得最幸福呢？快一起來玩吧！

題目：憑直覺回答，你最喜歡以下哪種動物？

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A：熊貓

B：獅子

C：貓

D：狗

選好了嗎？往下滑看結果！

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A：選「熊貓」的你——聰明又事業有成的高規格伴侶

選擇熊貓的你，應該喜歡跟那些有趣、好玩的對象相處吧！你很擅長社交，異性朋友也不少，另一半可能就是你身邊的好朋友。但，真正讓你感到幸福的對象，卻是比你預期中更高層次的那種人，聰明、事業有成，擁有「高規格」條件的伴侶就是你的幸福來源！而且，為了成為配得上這樣對象的人，你會更有動力去提升自己，讓人生也跟著大躍進！

B：選「獅子」的你——看似無助、讓你想要保護的人

選擇獅子的你，應該特別喜歡那些強壯、能給你安全感的對象。你看起來樂觀開朗，但內心也有點膽小，總希望能被保護。可是，真正讓你幸福的對象，反而是那種看起來有點脆弱、需要你照顧的人。這樣的人會激發你內心的保護慾，跟這樣的人相處過程中，你自己也會跟著成長，最終能夠收穫滿滿的幸福。

C：選「貓」的你——穩重、可靠又讓人安心的對象

喜歡貓的你，多半是個感情豐富又溫柔的人。你可能很容易被年輕、懂得撒嬌的對象吸引，甚至會忍不住照顧他們。但其實，真正能讓你感到幸福的，反而是那種穩重、可靠，讓你也想依賴的對象。跟這樣的人在一起，你會覺得特別安心，心裡的負擔也能卸下，讓你的人生變得更穩定，走向幸福未來。

D：選「狗」的你——真誠、純真的伴侶

選狗的你，應該是個成熟穩重的人，平常可能覺得跟誠實、認真的對象最合得來；可是真正能讓你幸福的人，卻是那種心地純真直率，像小狗狗那樣的人。他們會讓你心跳加速，找回那些久違的悸動！你平常腳踏實地，習慣選擇安穩的生活方式，而這樣的伴侶會為你帶來更多的驚喜和快樂，讓你的生活變得更有趣。

心中的理想型跟實際上能讓你幸福的人，往往不一定是同一款，所以，過去從沒考慮過的類型，也不妨加入你的戀愛清單，試著多給自己一些選擇吧！