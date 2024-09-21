有秋天訊息了　鄭明典：看到小股「冷空氣」南下

▲一股冷空氣南下，出現秋天訊號。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

季節轉變徵兆出現，前氣象局長鄭明典表示，一小股「冷空氣」南下，對中緯度來說還不算真的冷，但已可以帶來秋天訊息。氣象署表示，北方有高壓南下，東北季風增強，但影響區域在華中沿海，東北風還沒抵達台灣，不過因降雨影響，溫度將略降，明晚到下周一探25度。

前氣象局長鄭明典在臉書上表示，看到小股「冷空氣」南下，對中緯度來說還不算真的冷，但已可以帶來秋天訊息，可以視為季節轉變徵兆。

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鄭明典指出，這股冷空氣和西南季風遭遇，會有一些鋒面生成過程，會是雨比較多的鋒面，但是影響地區仍然偏北，台灣在邊緣，主要還是偏南風的影響。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今晚開始北方會有高壓南下，台灣附近北部海面和台灣海峽有東北風增強，目前大環境風場配置，北方高壓造成的東北風影響區域在偏華中沿海，台灣附近為大低壓環流為主，雖有秋天訊號發生，但東北風還沒有抵達台灣。

陳姵安指出，因為降雨影響，加上東北風略南下，溫度也出現降溫，根據低溫預報，今晚到明天清晨約26度到27度左右，較低溫會出現在明天晚上到下周一清晨，會降到25度左右。

▲溫度預測。（圖／氣象署提供）