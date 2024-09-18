陸南方燥熱天氣「救世主」要來了！　冷空氣20日南下「終結高溫」

▲大陸北方一股冷空氣即將來襲，有望終結自北到南的高溫天氣。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「中國天氣網」預報顯示，江漢、江南、華南等地的高溫在17日及18日將有所反覆，湖北、江西、浙江、廣西、廣東等地高溫再起。不過，一股大範圍的冷空氣即將登場，自明（19）日起，這股冷空氣將率先影響北方，20日至22日持續南下，影響範圍深入華南，中東部氣溫將創立秋後新低，南方曠日持久的高溫有望徹底結束。

《環球時報》報導，這股冷空氣將推進北方全面入秋，在它影響期間，恰逢立秋前後，白露秋分夜，一夜涼一夜，西北地區東部、華北、東北大部最低氣溫只有10℃上下，秋涼加重，大家要注意添衣保暖。

雖然大陸南方在這兩日仍持續出現攝氏40度左右的高溫，包括四川盆地到湖北大部、湖南東部、江西、浙江西部、福建西部和北部、廣西中北部、廣東中北部等地，重慶的最高氣溫甚至會超過攝氏40度。

然而，夏日炎炎的高溫燥熱天氣即將畫下休止符，這波較強冷空氣將登場，同時，副熱帶高壓減弱，隨著冷空氣南下，南方高溫將迅速下降。湖北、安徽、江蘇、貴州、湖南、浙江等地大部和江西、廣西多地的最高氣溫都會降到攝氏30度以下。