甜點心理學：選蛋糕看出你有多「強心臟」？日本趣味心測快來玩

▲透過有趣的心理測驗，來看看自己的心理健康狀況如何吧！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

我們的心理健康在日常生活中扮演著很重要的角色。雖然說心理素質愈強大愈好，但有時候面對不同情況，心態的差別真的會影響很大。想知道自己的心理健康狀態是如何嗎？不妨來玩外國網站《an.an》的心理測驗，從你最想吃的蛋糕類型就能反映出你目前的心理健康狀況，

問題：以下哪款蛋糕讓你最想吃呢？

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A：巧克力蛋糕

B：鮮奶油蛋糕

C：抹茶蛋糕

D：栗子蛋糕

選好了嗎？趕快下滑看結果！

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A：選擇「巧克力蛋糕」的你－－心理健康狀況75％

你外表看起來對誰都很親切，但其實有時候你會有點想要表現自己。你內心其實很強大，不容易被周圍環境影響。然而，當你對別人的好意帶有一些算計時，別人對你的看法可能會瞬間改變。保持內心強大固然重要，但也別忘了回頭想想，自己的真實感受在哪裡。

B：選擇「鮮奶油蛋糕」的你－－心理健康狀況25％

你的內心可能比較脆弱，但這同時也說明你是一個心地善良的人。只不過，你的這份善良通常只會在你不感到威脅的情況下顯現出來。你可能覺得，先照顧好自己，才有餘力去關心別人。所以當你狀態好的時候，你會像天使一樣溫柔；但當你狀態不好時，可能會顯得有些冷漠。學會感受周圍人的關愛，會讓你生活得更輕鬆。

C：選擇「抹茶蛋糕」的你－－心理健康狀況50％

你很擅長平衡自己的心態，但你可能覺得幫別人有點負擔，尤其是對照顧別人這件事不太感興趣。所以，你的溫柔往往不會輕易表現出來。不過，當有人需要幫助時，你能以不打擾他人的方式，默默地展現你的善意。那些真正了解你的人，一定能看到你內心的善良與純潔。

D：選擇「栗子蛋糕」的你－－心理健康狀況90％

你有著強大的內心，願意為了別人付出，甚至不惜犧牲自己。你不僅能承擔自己的責任，還能擔起周圍人的壓力。雖然你有著無可比擬的心理強度，但別忘了，這世界上也有心懷不軌的人可能會利用你的善良。你的力量能讓許多人感受到正能量，不過記得不要犧牲自己，適度地將你的善意分享出去就好。

看起來「內心強大」似乎是好事，但如果只是「逞強」或過度積極，反而可能會讓周圍的人感到不自然。同樣地，「內心脆弱」其實也有好的一面，因為這代表你很敏感，擁有高度的同理心，能夠體貼他人的感受。因此，與其糾結於心理素質的強弱，不如將這種感覺當作衡量自己狀態的參考，這樣可能會更輕鬆一些。