全新代言人韓國影后宋慧喬炫風訪台　無死角逆齡美肌親證韓系速效七天美肌術

圖、文／MIRAE未來美提供

韓系速效保養領導品牌 MIRAE 未來美於2016年首創全球第一片8分鐘面膜，引領全球速效保養熱潮，每每推出新品皆受到廣大消費者討論，全系列商品從清潔、調理到保養修護一應俱全，滿足消費者肌膚護理的各種需求；8分鐘面膜上市至今，銷售更逾5000萬片，稱經典不敗的銷售奇蹟！2024年品牌邁入八週年，昨（24 日）舉辦未來美八週年代言人來台記者會，邀請到去年以《黑暗榮耀》獲得百想視后的超級國際巨星宋慧喬以全新代言人身份來台，與未來美一同歡慶八週年盛事！宋慧喬訪台消息一出即引起大眾關注，引頸期盼希望見到許久不見的夢中女神。喬妹昨日以一襲白色連身洋裝俏麗現身活動現場，亮顏緊緻的神級逆齡美肌更讓全場讚嘆連連！

未來美創始以來，以打造「簡單、快速、有效」的科技配方為宗旨，引進韓國醫美專業技術，與MIRAE亞太研發實驗室共同技術合作，打造全方位速效保養產品，包括近年風靡全球的「早C晚A」抗老美白保養公式，未來美也以超越未來的獨創科技成份擄獲巨星宋慧喬的喜愛，成為她愛不釋手的保養速效配方。

品牌總經理楊尚軒表示：「未來美在過去七年多來持續突破創新，與研發團隊持續研發最先進的保養科技成分，為粉絲們找尋更速效的保養方式，每每接受到大眾的肯定與好評，都成為我們持續超越自己的動力，我們以8分鐘面膜奠定速效保養的基礎，因此8週年對我們而言更代表非同凡響的意義，我們會繼續努力，秉持美麗毫不費力的精神，提供更卓越的速效保養服務。」

今年四月品牌正式宣告邀請宋慧喬出任未來美全新代言人，喬妹每次現身都以優雅恬靜和出眾氣質成為全場焦點，讓人好奇她是如何維持完美狀態，她在未來美廣告拍攝現場分享，「自己平常行程緊湊忙碌，不容易完成長時間的繁瑣保養步驟，因此更加喜歡精準又有效的保養配方來維持肌膚狀態。」在保養品使用上，她也成為未來美「早C晚A」雙管保養的忠實使用者，白天使用含銷雪草的超級雙C精華，幫助肌膚提亮維持明亮拋光的淨白狀態，睡前則使用超級A醇精華，維持肌膚緊緻度，24小時不間斷守護良好膚況，達到精準有效的美白抗老！

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