　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／蛋價再降2元！產地價剩24.5元創3年新低　公會籲加速減產

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內近期雞蛋生產過剩，蛋商賣壓沉重。（圖／記者楊惠琪攝）


記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋消費市場低迷，各地蛋商面臨囤蛋壓力，兩周來已2度調降救市，仍無法提升買氣，台北市蛋商公會今（24日）宣布，蛋價再降2元，產地價即日起從每斤26.5元降至24.5元，批發價從本周四起，每斤36元降至34元。這也是9月以來第3度降價，蛋價再創3年新低。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，之前暑期蛋農自主調節換羽的蛋雞均已恢復生產，加上大量新雞投產，整體產量上升，但今年持續高溫、天氣慢冷，還有進口蛋影響尚未完全消退、中秋買氣下滑等因素，市場買氣一直沒回復到蛋荒之前的水準，各地蛋商賣壓湧現，因而宣布降價，希望有助買氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蛋商公會常務理事劉威志指出，南部蛋商剩蛋很多，很多同行都已經降價拋售。他也坦言，幾波降價應該對買氣提升有限，重點還是源頭控管，目前國內每天雞蛋需求量不到12萬箱，卻生產過剩40萬顆，加上新雞不斷投產，若不從源頭管制，恐怕每天生產上看13萬箱，呼籲產地應加速自主減產，政府也要從種雞源頭管制。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3691萬隻，再創近年新高，雞蛋每日生產量也創近年新高，每日產量高達12.2萬箱（每箱200顆），超過國人每日所需的12萬箱，每日生產過剩40萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告顯示，全台各區生產動態呈現「平衡偏多」，但各地區域蛋商銷售「市況偏弱」。委員會指出，各級學校開學初期，雞蛋銷售市況普遍不佳，加上近期雞蛋產量回升，各區蛋商庫存壓力湧現，呼籲各產區加速進行產銷調節。
 

ET快訊
宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼
大學長國1瘋狂逼車！　撞爛小客車
快訊／TOYOTA Sienta撞測成績出爐
快訊／舔耳襲胸女助理遭判8月　宥勝上訴現身高院「雙手合十」
直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學
女大生遭輾斃！家屬氣憤質疑「當下是活著的」：我要告他殺人
機車噴空中爆火光！　恐怖畫面曝
無照19歲女開賓士去弔唁　掛假車牌被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「破火山口斷層」規模5地震也會有海嘯　專家籲：下修警報標準

快訊／14:57花蓮秀林規模3.2地震　3縣市有感「最大震度2級」

新車安全評等「TOYOTA　SIENTA獲四星」　首測電動車特斯拉12月公布

貓派還是狗派？超準動物心理測驗幫你挑出幸福伴侶

新北登革熱擴大！中和、新店各+1　三介廟至天山公園封山1個月

腸病毒再攀高點！上周1.63萬人就醫　這波流行要拖到11月中旬

李洋返金門祭祖「遊行路線曝」　縣長再頒550萬體育績優獎金

快訊／蛋價再降2元！產地價剩24.5元創3年新低　公會籲加速減產

上周近15萬人慘拉！腹瀉就診、群聚雙創新高「10月初達最高峰」

快訊／小米粽受害者「11人全驗出托福松」　人體檢驗全完成

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

「破火山口斷層」規模5地震也會有海嘯　專家籲：下修警報標準

快訊／14:57花蓮秀林規模3.2地震　3縣市有感「最大震度2級」

新車安全評等「TOYOTA　SIENTA獲四星」　首測電動車特斯拉12月公布

貓派還是狗派？超準動物心理測驗幫你挑出幸福伴侶

新北登革熱擴大！中和、新店各+1　三介廟至天山公園封山1個月

腸病毒再攀高點！上周1.63萬人就醫　這波流行要拖到11月中旬

李洋返金門祭祖「遊行路線曝」　縣長再頒550萬體育績優獎金

快訊／蛋價再降2元！產地價剩24.5元創3年新低　公會籲加速減產

上周近15萬人慘拉！腹瀉就診、群聚雙創新高「10月初達最高峰」

快訊／小米粽受害者「11人全驗出托福松」　人體檢驗全完成

謝龍介質詢送一台南特產飲料！　卓榮泰敲杯喝：非常甜蜜

債券ETF超旺　00687B、00931B、00948B掀起新追募潮

閣揆官邸電費15萬！政院認「確有異常」　卓榮泰一週僅使用2天

行李箱藏102甲蟲回台灣！入關就被逮　珍稀寶石鍬形蟲恐遭銷毀　

「破火山口斷層」規模5地震也會有海嘯　專家籲：下修警報標準

台南白車「刷一整排」路邊機車再撞轎車　11汽機車破相

五月天邀請花蓮出道　周思齊：接下來要好好練歌了

「為給記者拍美照」宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」：美國也殺幾百個

日本石川破紀錄暴雨7死！　專家揭「3因素」讓河川氾濫災情擴大

陸84歲嬤挑戰高空跳傘　空中輕鬆喊：很開心！

生活熱門新聞

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

龍宮貝16萬賣出！王浩宇曝疑點

何時轉冷？　最新預測曝

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

高中女「19元泡麵賣同學30元」　校方回應了

「北市大附中」拚明年8月掛牌　114學年畢業證書改新校名

誠品搬家申請釋憲！控誠品書店霸凌同名企業

宜蘭漁民「被愛心感動」龍宮貝改賣12萬元

限定3天！虎航全航線「單程機票100元起」　會員先開搶

鋒面夜襲！　今下最大地區曝

未婚夫「婚紗照用iPhone拍」她決定：不嫁了！

打工換iPhone16　「分12期」被罵丟臉她傻了

請喪假被主管打槍要求拆開　女業務心累離職換自由

更多熱門

相關新聞

中秋過後買氣差「蛋價料再降2至3元」　蛋農嘆：恐掀起倒閉潮

中秋過後買氣差「蛋價料再降2至3元」　蛋農嘆：恐掀起倒閉潮

近期國內雞蛋產量創新高，每日雞蛋生產過剩40萬顆，儘管台北市蛋商公會兩周內兩度降價救市，但因中秋節過後買氣差，各地蛋商堵蛋情況仍嚴重，產業界預估明天蛋價恐再跌2至3元。有蛋農指出，如果蛋價再降，恐怕會逼蛋農斷尾求生，賣雞換現金或乾脆離農，恐掀起一波倒閉潮。

逛夜市「買一小袋蔬菜」她見價格傻了！

逛夜市「買一小袋蔬菜」她見價格傻了！

楠梓漢、橋頭勇士搶上車　網問：台積泡沫成重災區？

楠梓漢、橋頭勇士搶上車　網問：台積泡沫成重災區？

日圓走貶至兩周低點　日最高外匯官員：關切套利交易捲土重來

日圓走貶至兩周低點　日最高外匯官員：關切套利交易捲土重來

這國i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！

這國i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！

關鍵字：

雞蛋生產過剩蛋商價格市場

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面