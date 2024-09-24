快訊／蛋價再降2元！產地價剩24.5元創3年新低　公會籲加速減產

▲國內近期雞蛋生產過剩，蛋商賣壓沉重。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋消費市場低迷，各地蛋商面臨囤蛋壓力，兩周來已2度調降救市，仍無法提升買氣，台北市蛋商公會今（24日）宣布，蛋價再降2元，產地價即日起從每斤26.5元降至24.5元，批發價從本周四起，每斤36元降至34元。這也是9月以來第3度降價，蛋價再創3年新低。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，之前暑期蛋農自主調節換羽的蛋雞均已恢復生產，加上大量新雞投產，整體產量上升，但今年持續高溫、天氣慢冷，還有進口蛋影響尚未完全消退、中秋買氣下滑等因素，市場買氣一直沒回復到蛋荒之前的水準，各地蛋商賣壓湧現，因而宣布降價，希望有助買氣。

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蛋商公會常務理事劉威志指出，南部蛋商剩蛋很多，很多同行都已經降價拋售。他也坦言，幾波降價應該對買氣提升有限，重點還是源頭控管，目前國內每天雞蛋需求量不到12萬箱，卻生產過剩40萬顆，加上新雞不斷投產，若不從源頭管制，恐怕每天生產上看13萬箱，呼籲產地應加速自主減產，政府也要從種雞源頭管制。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3691萬隻，再創近年新高，雞蛋每日生產量也創近年新高，每日產量高達12.2萬箱（每箱200顆），超過國人每日所需的12萬箱，每日生產過剩40萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告顯示，全台各區生產動態呈現「平衡偏多」，但各地區域蛋商銷售「市況偏弱」。委員會指出，各級學校開學初期，雞蛋銷售市況普遍不佳，加上近期雞蛋產量回升，各區蛋商庫存壓力湧現，呼籲各產區加速進行產銷調節。

