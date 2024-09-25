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男在家門口吐痰「DNA匹配殺人凶手」　破解35年前25歲女命案

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲男子因為吐痰被逮捕。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子在家門外人行道上吐痰，沒想到DNA因此被採集，與1988年一起命案凶嫌的DNA比對成功，懷疑他就是當年殺害25歲女子泰勒(Karen Taylor)的凶手有關，上周被當局逮捕。

居住在波士頓市的65歲男子霍洛曼(James Holloman)，19日下午因為涉嫌殺害25歲女子泰勒被捕，警方發現他近來在多徹斯特街區(Dorchester)家門外人行道上吐痰，將他的DNA與1988年命案所採集到的DNA證據進行比對，獲得匹配結果。

25歲女子泰勒，1988年5月27日被人發現陳屍在波士頓市羅斯伯里區(Roxbury)公寓中，當時她的母親打電話給她，3歲女兒接起後告訴外婆，「媽媽正在睡覺，沒有辦法叫醒她」。

泰勒的母親前往公寓查看，由於無法進入大樓，她繞到後面從窗戶爬進女兒臥室，目睹女兒臉朝下倒在血泊中，驗屍發現其胸部、頭部和頸部一共被刺15刀。

警方從死者指甲、沾滿血的運動衫與屍體附近香菸上採集到凶嫌DNA，但是多年來一直沒有比對到符合結果，直到霍洛曼近來在人行道上吐口水才終於匹配。目前霍洛曼已被拘留、不得保釋，聽證會將於10月29日舉行。

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