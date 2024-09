男醫護在「救護車上」對昏迷女病患下手　女看影片才知道被性侵

▲男子在救護車上性侵女患者。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

佛州一名男性急救人員被指控,在救護車上時照顧一名陷入昏迷的女病患時,竟然藉機性侵,警方在男子手機中發現性侵影片,前往受害女子家調查時,受害者才知道自己遭到侵犯。

弗萊格勒郡(Flagler)警方表示,在戴通納海灘(Daytona Beach)當地消防隊擔任急救員的37歲男子梅拉迪(James Melady),因為性侵女病患於18日被逮捕,他們從一段手機拍攝的影片中發現,梅拉迪在救護車上執勤時性侵一名女病患。

Local police are asking others to come forward if they were victimized by James Melady, an ex-Flagler County Florida paramedic https://t.co/s2PjTUDND5