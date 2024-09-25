男醫護在「救護車上」對昏迷女病患下手　女看影片才知道被性侵

▲男子在救護車上性侵女患者。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

佛州一名男性急救人員被指控，在救護車上時照顧一名陷入昏迷的女病患時，竟然藉機性侵，警方在男子手機中發現性侵影片，前往受害女子家調查時，受害者才知道自己遭到侵犯。

弗萊格勒郡(Flagler)警方表示，在戴通納海灘(Daytona Beach)當地消防隊擔任急救員的37歲男子梅拉迪(James Melady)，因為性侵女病患於18日被逮捕，他們從一段手機拍攝的影片中發現，梅拉迪在救護車上執勤時性侵一名女病患。

Local police are asking others to come forward if they were victimized by James Melady, an ex-Flagler County Florida paramedic https://t.co/s2PjTUDND5 — Bruinlover (@bruinlover09) September 22, 2024

警方表示，事件發生在2021年10月17日，急救人員接到報案，派救護車前往受害女子家中，緊急將女子送往棕櫚海岸市(Palm Coast)當地一間醫院，女子在途中遭到性侵。

梅拉迪被捕後，坦承了自己的惡行，後來已辭去工作。警長斯塔利(Rick Staly)在聲明中表示，「我不敢相信，一名急救人員在女患者昏迷時，竟然不是提供醫療照顧而是性侵她，幸好警方很快就發現這名惡徒，並且將他送進監獄」，擔心可能還有更多受害者，呼籲民眾幫忙提供線索。

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