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桃園人妻淪「殺狗屠夫」黑歷史曝！　小學兒目睹媽媽殺狗

圖、文／CTWANT

桃園市觀音區某非法屠宰場遭控殺狗賣肉，該屠宰場由越南籍范姓女子經營，其前夫阿國（化名）控訴，范女在當地賣狗肉數年，慘死其刀下亡魂至少數百隻，自己與她多次溝通都無法達成共識，直到就讀國小的兒子數月前親眼目睹媽媽揮刀備受衝擊，他才決定說出真相，為枉死生靈討回公道。

范女的屠宰場中多為幼犬，還包括尚未睜眼的小奶狗，只能依靠吃廚餘維生。（圖／翻攝相信動物臉書）

▲范女的屠宰場中多為幼犬，還包括尚未睜眼的小奶狗，只能依靠吃廚餘維生。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，范女約10年前與阿國結婚來台，2019年曾離異又復婚，而阿國近年身體欠佳，因而將農園交給妻子打理，范女除私宰雞鴨等家禽，竟還殺狗賣肉賺取暴利。

「以前是別人殺完她拿來賣，現在是自己殺。」阿國回憶，范女結婚後發現觀音當地多為工業區，看上眾多移工的勃勃商機，竟劍走偏鋒，開始賣起越南人愛吃、台灣法律卻禁止的狗肉。阿國提到，范女起初是「中間商」，有移工藏身新北市板橋市中心，專業「殺狗」供貨給附近移工，范女得知後多次向其訂貨，從新北將狗肉拿到桃園販售。

 范女接手前夫農場後自己當起屠夫，直接在場內揮刀殺狗，其「口碑」更是遠近皆知。（圖／記者方萬民攝）

▲范女接手前夫農場後自己當起屠夫，直接在場內揮刀殺狗，其「口碑」更是遠近皆知。

范女接手農園後將其轉型成屠宰場，並自己當起「批發商」，朝著無辜的狗兒揮舞屠刀，附近的移工知道該處「能殺」，紛紛將周遭流浪狗抓來給她「下手」，范女則以每公斤600元的價格出售，加上雞、鴨等家禽收入，屠宰場每月收入達10至20萬元。

而落入范女手中的犬隻往往不會「立刻赴死」，她將狗兒飼養在溫室後方的空間，多隻狗兒被關進連轉身都困難的籠子內，並放任犬隻交配生產，誕下的小狗也註定成為商品之一，范女會等到有人下訂後才動刀，狗兒則在驚懼交加中落入移工口裡。

范女的殘忍生意持續數年，更在當地做出「口碑」，方圓30公里的移工都會「慕名而來」，阿國估計至少數百隻狗慘死其手，范女更從中賺取暴利，以阿國的看護之名將在家鄉的姊姊接來一起經營屠宰場，更拿著血腥財買車買房，生活過得無比滋潤。

桃園市動保處現已將屠宰場內的32隻狗兒沒入，當中28隻被當作證據，暫時放置新屋收容所。（圖／翻攝相信動物臉書）

▲桃園市動保處現已將屠宰場內的32隻狗兒沒入，當中28隻被當作證據，暫時放置新屋收容所。

而阿國數次想阻止都有心無力，直到數月前，就讀國小的兒子目睹媽媽殺狗備受衝擊，他才決定不讓孩子在這種環境下長大，向友人求助後通報動保處，動保處以「母狗未節育」通知台灣懷生相信動物協會，協會上門後驚覺全案另有隱情。

相信動物表示，范女見動保團體上門神情自若，還請員工帶他們去接狗，而調查員發現狗兒以數隻為單位被關在或大或小的籠中，32隻狗中沒有一隻公成犬，最大的狗兒不超過2歲，多為幾個月大的幼犬和尚未開眼的奶狗。

屠宰場的狗兒遭受長期囚禁和精神虐待，被救出後膽小怕人，讓人十分不捨。（圖／翻攝相信動物臉書）

▲屠宰場的狗兒遭受長期囚禁和精神虐待，被救出後膽小怕人，讓人十分不捨。

調查員更發現飼主與這些狗兒「零互動」，員工抓起狗後腿的舉動更宛如抓雞，相信動物懷疑這些狗兒並非寵物而是肉品，再詢問動保處，動保處這才坦承起初接獲的是「狗肉案」，周遭移工指證歷歷，清楚表明此處能買到狗肉，全案這才曝光。

目前32隻狗兒已被動保處帶回，4隻交由中途送養，28隻則暫放新屋收容所當作證據，被救出的狗狗因長期關籠和精神虐待而膽小易受驚嚇，志工們則期望能有好心人給牠們溫暖的家，讓牠們不再生活在恐懼之中。動保處在現場未發現屠宰證據，先依違反《畜牧法》對范女開罰，全案日前移送地檢署偵辦，阿國則盼主管機關能查清證據，還給無數枉死生靈一個公道。

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