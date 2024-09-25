　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲下周有秋颱？還要再觀察。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

恐有秋颱！氣象專家林得恩提醒，根據今晨各國數值模式模擬結果，周六前後有熱帶擾動生成的訊號，後續成颱機率相當高，且有向台灣移動的趨勢，下周二前後颱風中心就會非常靠近台灣。對此，中央氣象署預報員葉致均表示，仍要再觀察。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天微弱鋒面通過，中部以北、東半部有降雨機率，東半部有局部大雨機率，基隆北海岸可能有較大雨勢，南部為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

葉致均說，周四後由於台灣東方海面有低氣壓滯留，以東北風為主，水氣有時多有時少，其中周四至周六水氣較多，北部、東半部降雨可能稍明顯，周四、周五東半部、基隆北海岸有局部大雨機率，其他地區以午後雷陣雨為主。

葉致均表示，周日仍舊東北風影響，但水氣稍減少，大台北、東半部有些降雨，嘉義以南午後有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二天氣要看低壓位置、發展而定，目前預報北部、東半部有些降雨，其他地區有午後雷陣雨。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提醒，颱風又來？根據今晨各國數值模式模擬結果顯示，很難得美國NCEP、歐洲ECMWF、加拿大CMC等官方主流模式均相當一致認為，在周六前後，於菲島東北方外海有熱帶擾動生成的訊號，後續成颱機率相當高，且有向台灣移動的趨勢，下周二前後颱風中心就會非常靠近台灣。

林得恩指出，過去診斷守視經驗，秋颱都很難搞，加上成颱位置就很靠近台灣，要特別加強小心；不過，由於大氣環境條件還在調整中，影響變數仍多，不確定性仍大，需持續追蹤監測評估。

對此，葉致均分析，預估屆時偏向在琉球南方海面有個低壓滯留，有逐漸發展機會，模式預報不排除成颱，但要等實際組織發展確定位置，才能判斷接續動向，仍要再觀察。

ET快訊
陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了
伴屍6年「男童生父」竟是通緝犯！　黑歷史起底
恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」
輝達漲近4％！聯手台積電ADR領漲美股　道瓊、標指創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲金融男「赴日買春」無套免加錢　慘染2性病

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

買家網購沒取貨挨告間接毀損　律師曝1狀況才成罪

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

老闆怨「南部開5萬」徵不到人　工作內容讓全場喊扯：你在找超人嗎

公司快倒！他「開求職履歷」遭老闆大罵發配邊疆　全場卻喊爽賺

陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

吃完統一布丁先別丟！她曝「封膜隱藏用途」：現賺195元

《魔法阿媽》官方澄清！曝與麥人杰合作細節：工作紀律造成陰影

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

30歲金融男「赴日買春」無套免加錢　慘染2性病

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

買家網購沒取貨挨告間接毀損　律師曝1狀況才成罪

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

老闆怨「南部開5萬」徵不到人　工作內容讓全場喊扯：你在找超人嗎

公司快倒！他「開求職履歷」遭老闆大罵發配邊疆　全場卻喊爽賺

陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了

年底翻身有望！12生肖轉運秘訣大公開　把握最後機會

吃完統一布丁先別丟！她曝「封膜隱藏用途」：現賺195元

《魔法阿媽》官方澄清！曝與麥人杰合作細節：工作紀律造成陰影

桃園屠狗場直擊！人妻竟是「血腥屠夫」　夫大義滅親舉報

跑3間醫院診斷「1.3公分腫瘤」　他鬆一口氣笑了

黃金創新高！銀樓掀「關門養老」潮　專家曝真正原因

越南官員「貪污3.2億」賭博買彩券　法院判處死刑

30歲金融男「赴日買春」無套免加錢　慘染2性病

看似開朗但內心孤獨星座Top 3！第一名努力配合別人總是忽略自己

消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

金龍海嘯！專家坦言「房價下修1成」　建議1種人可進場

威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

生活熱門新聞

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

大阪射擊遊戲花5000元當小丑！A賞後竟有「透明平台」

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

即／大雷雨突夜襲　5縣市劇烈降雨

西門町爆「現切水果」坑殺　複查全數合格了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

「秋分」到了！3生肖迎來新轉機

改掉充電壞習慣　保護電池健康度

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

「北市大附中」拚明年8月掛牌　114學年畢業證書改新校名

更多熱門

相關新聞

即／大雷雨突夜襲　5縣市劇烈降雨

即／大雷雨突夜襲　5縣市劇烈降雨

中央氣象署表示，金馬澎有短暫陣雨，各地上午雨勢稍緩，但午後南投、宜蘭地區及西半部山區有局部大雨發生，其中最大時雨量是台中市新社的60毫米；晚起鋒面通過，中部以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。氣象署晚間9時許針對桃竹苗中5縣市發布「大雷雨即時訊息」持續時間至10時30分，將出現劇烈降雨、雷擊，提醒低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

凱米颱風重創台南麻農陳亭妃爭取胡麻救助

凱米颱風重創台南麻農陳亭妃爭取胡麻救助

雲林古坑氣象站周四啟用　1縣市1氣象站達成

雲林古坑氣象站周四啟用　1縣市1氣象站達成

鋒面東北風接力「一圖看降雨趨勢」　10月初冷空氣來襲

鋒面東北風接力「一圖看降雨趨勢」　10月初冷空氣來襲

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風秋颱林得恩葉致均

讀者迴響

熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面