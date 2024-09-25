恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

▲下周有秋颱？還要再觀察。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

恐有秋颱！氣象專家林得恩提醒，根據今晨各國數值模式模擬結果，周六前後有熱帶擾動生成的訊號，後續成颱機率相當高，且有向台灣移動的趨勢，下周二前後颱風中心就會非常靠近台灣。對此，中央氣象署預報員葉致均表示，仍要再觀察。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天微弱鋒面通過，中部以北、東半部有降雨機率，東半部有局部大雨機率，基隆北海岸可能有較大雨勢，南部為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，周四後由於台灣東方海面有低氣壓滯留，以東北風為主，水氣有時多有時少，其中周四至周六水氣較多，北部、東半部降雨可能稍明顯，周四、周五東半部、基隆北海岸有局部大雨機率，其他地區以午後雷陣雨為主。

葉致均表示，周日仍舊東北風影響，但水氣稍減少，大台北、東半部有些降雨，嘉義以南午後有局部短暫雷陣雨；下周一、下周二天氣要看低壓位置、發展而定，目前預報北部、東半部有些降雨，其他地區有午後雷陣雨。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提醒，颱風又來？根據今晨各國數值模式模擬結果顯示，很難得美國NCEP、歐洲ECMWF、加拿大CMC等官方主流模式均相當一致認為，在周六前後，於菲島東北方外海有熱帶擾動生成的訊號，後續成颱機率相當高，且有向台灣移動的趨勢，下周二前後颱風中心就會非常靠近台灣。

林得恩指出，過去診斷守視經驗，秋颱都很難搞，加上成颱位置就很靠近台灣，要特別加強小心；不過，由於大氣環境條件還在調整中，影響變數仍多，不確定性仍大，需持續追蹤監測評估。

對此，葉致均分析，預估屆時偏向在琉球南方海面有個低壓滯留，有逐漸發展機會，模式預報不排除成颱，但要等實際組織發展確定位置，才能判斷接續動向，仍要再觀察。