雲林古坑氣象站周四啟用　1縣市1氣象站達成

▲雲林古坑氣象站於9月26日啟用，完成每縣市設有專業氣象人員駐守之氣象站的目標 。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為完備國土氣象監測與服務體系，中央氣象署2009年起推動「一縣市一氣象站」，有專業人員進駐提供服務並觀測天候，雲林縣古坑氣象站將於周四啟用，象徵全國22縣市氣象站的最後一塊拼圖完成。

氣象署將於周四舉行雲林古坑氣象站啟用典禮，氣象署表示，面對氣候變遷所帶來的嚴峻挑戰，古坑氣象站將成為雲林地區農漁調適應用議題的標竿氣象站，落實國家氣候變遷政策及有感服務作為。

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▲雲林古坑氣象站將於9月26日啟用。（圖／氣象署提供）

雲林縣為我國在農漁業領域的重要縣市，擁有豐富且多樣的生態環境，農產品更是遠近馳名，例如古坑咖啡、口湖台灣鯛、斗六文旦、西螺醬油及北港花生等。

氣象署指出，古坑氣象站的設置，可有效提供當地農漁產業更到位的氣象應用資訊。為協助地方產業發展，增進防救災能力，須透過跨領域合作，以強化農漁業永續經營的風險評估及氣候韌性。

▲雲林古坑氣象站將於9月26日啟用。（圖／氣象署提供）

氣象署去年與雲林縣政府簽署合作備忘錄（MOU），氣象署強調，在面對極端氣候及全球暖化下，以永續、韌性農業與城市為目標，持續推動氣候變遷調適及淨零轉型之積極作為。