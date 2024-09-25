公司快倒！他「開求職履歷」遭老闆大罵發配邊疆　全場卻喊爽賺

▲上班族打開「求職網履歷」，竟遭老闆抓狂飆國罵、發配閒職逼退。（圖／pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人為了薪資增加、前途考量，可能會選擇換工作，一名女網友表示，她的朋友在某小型科技公司上班，由於覺得公司變得不穩定，因此就打開求職網履歷，不料老闆發現後竟大罵朋友，甚至將朋友「發配邊疆」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她的朋友在一間超小型的科技公司工作，由於公司員工很少，也沒有什麼主管，所以上級直接是老闆，半年前朋友覺得公司不穩定，老闆好幾個月沒來上班，所以就乾脆打開某人力銀行的履歷，想說一邊上班一邊找找看有什麼適合的工作。

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老闆後來知道朋友打開履歷的事情，氣得大罵三字經、嗆朋友「背叛兄弟」，還把朋友退出所有客戶群組並「發配邊疆」，試圖惡意逼人辭職，直到其他同事勸導才稍微讓步，但依然讓朋友轉做跟原本工作內容不相干的工作，讓朋友非常氣憤，「員工開履歷本就是自己的權益，這樣的處境若去申訴有用嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人都說，「這太爽了，老闆聖旨不用做事，只需要領錢」、「就做自己的事，他敢扣薪水就告死他，也可以光明正大找下家」，也有人建議「堅決不簽自願離職，然後送老闆檢舉大禮包啊，消防、勞檢、衛生通通來」、「表面聽老闆的話，默默搜集事證檢舉，如果沒有想等老闆資遣，建議可以先找到下家再檢舉，保障自己的職涯權利。