翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

▲故宮推出「大美不言」特展，翠玉白菜難得直立展出，並與兩大世界級珠寶並列。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮為慶祝明年100周年，攜手「巴黎裝飾藝術博物館」、珠寶界翹楚「梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）」，共同推出「大美不言」特展。展覽規劃5大主題，每個展櫃都同時陳列三方展件，共260件世界級展品互相呼應、對話。其中故宮明星文物〈翠玉白菜〉與745顆鑽石項鍊等珠寶並列，還難得以「直立」姿態展出，成為展覽的重頭戲！

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▲故宮與巴黎裝飾藝術博物館、梵克雅寶典藏精粹合作，耗時7年策劃推出「大美不言」特展。（圖／記者林育綾攝）



故宮此次特展「大美不言」名稱，取自莊子的名言「天地有大美而不言」，白話解釋就是「美到不需要再多說了」。原先是用來形容天地間非凡、無法言喻的美麗事物，如今也用來形容藝術品「美到無需多言」。

▲▼特展匯聚三方珍貴館藏，展現東西方橫跨時空的極致工藝之美。。（圖／記者林育綾攝）

「大美不言」特展匯聚故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶的珍貴館藏，展現東西方橫跨時空的極致工藝之美，三方策展團隊歷時7年合作精心策劃，特展自9月26日至12月29日於故宮北部院區展出；而為迎接故宮100周年，特展也將於明年1月23日至4月20日移師至嘉義故宮南院展出。

▲▼「大美不言」特展以五大單元主題來規劃。（圖／記者林育綾攝）

展覽規劃5大單元主題，第一單元「自然萬物」，展現藝術家捕捉大自然瞬息萬變的美。第二單元「動靜有形」，透過豐富的媒材及造形，呈現作品多樣的姿態與靈動之美。

第三單元「奇幻仙境」，揭開虛幻神奇的超凡世界，反映人們對宇宙萬物的獨特想像。第四單元「神祕莫測」，體現神祕且精彩萬分的工藝技術，引領觀眾發掘其中精奧之處。第五單元「五彩繽紛」，藉由各種巧奪天工的創作，表現繽紛多元的色彩語彙。

▲展覽特別之處，就是每個展櫃同時陳列三方展件，和諧感十足，又互相呼應、對話。（圖／記者林育綾攝）



展覽特別之處，就是每個展櫃同時陳列三方展件，和諧感十足，又相互呼應、對話。像是故宮明星文物〈翠玉白菜〉，與鑲有44顆祖母綠與745顆鑽石的梵克雅寶「印度風格項鍊」並列，還有巴黎裝飾藝術博物館的「如意三足花瓶」，三件文物的視覺色彩均為綠色、白色，相互輝映，體現東西方工藝極致之美。

除此之外，這次有來自法國專業支架固定技術，讓〈翠玉白菜〉難得以「直立」展出。這個展櫃陳列於展場最尾聲，可說是重頭戲三連作。

▼「印度風格項鍊」來自梵克雅寶，鑲有44顆祖母綠與745顆鑽石，可轉換成兩條手鍊，還有可拆卸的吊墜胸針。（圖／記者林育綾攝）

特展也揭開「Van Cleef & Arpels梵克雅寶」的經典前衛之作〈Zip〉項鍊，靈感來自於飛行外套和軍服拉鍊。由於「拉鍊」從1930年才出現，這款項鍊於1938年獲得專利，並於1950年開始製作。〈Zip〉項鍊巧妙運用流蘇式拉鍊，拉開時可作為項鍊，拉合時則轉換為手鍊，邊緣綴飾金絲心形圖案、祖母綠寶石和鑽石，展現梵克雅寶對作品多變形式的喜好與創意，展現作品動感與巧思交織的迷人魅力。

▼梵克雅寶的經典前衛之作〈Zip〉項鍊，拉開時可作為項鍊，拉合時則轉換為手鍊。（圖／記者林育綾攝）

「大美不言」精選三方典藏珍品，涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，總數超過260組件，分別為故宮藏品96組件、巴黎裝飾藝術博物館80件裝飾、Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏珍品85件，9月26日至12月29日於故宮北部院區展出。

▲▼故宮與巴黎裝飾藝術博物館、梵克雅寶典藏精粹合作，推出「大美不言」特展。（圖／記者林育綾攝）



「大美不言—國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館、梵克雅寶典藏精粹」特展

▌國立故宮博物院 北部院區105、107陳列室

2024年9月26日〜2024年12月29日

▌國立故宮博物院 南部院區S101陳列室

2025年1月23日〜2025年4月20日