300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

▲故宮PO出300年前的〈乾隆台灣地圖〉，採山水畫形式，畫面清亮優雅。（圖／故宮提供）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

300年前的台灣模樣曝光！故宮博物院今（7日）在臉書貼出「乾隆台灣地圖」。故宮指出，該地圖繪製年代不詳，估計距今約300年，圖上共註記1000多處地名，可說是台灣古今地名演變第一手重要資料，且地圖採用山水畫形式，畫面清亮優雅，藝術價值冠於現存的各種台灣輿圖。

故宮指出，這幅「乾隆台灣地圖」，橫長667公分，縱46公分，輿圖方位採上東、下西、左北、右南，繪製範圍在台灣本島，南起沙碼磯頭，北至大雞籠城、東迄山地、西抵海，另兼及若干近海島嶼、沙洲、礁石及澎湖群島，並將山川、港灣、河流、島嶼、沙洲、縣城、衙署、廟宇、砲台等逐一標明。

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故宮表示，這份地圖為卷軸式彩繪紙本，採山水畫形式，畫面清亮優雅，藝術價值冠於現存各台灣輿圖。且該地圖共註記一千多處地名，包括330個原住民部落社名稱、400多個漢人聚落分布，以及200多個軍隊駐紮、官衙治所、廟宇、塘汛等行政機構，可說是台灣古今地名演變的第一手重要資料。

不過，故宮指出，該地圖繪製年代不詳，圖上也無圖名，但從輿圖中所呈現的官署、治所及行政轄區等區劃，研究者大致傾向於清乾隆二十一至二十四年、也就是西元1756至1759年間繪製。