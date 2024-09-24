台電嘉義區尖峰負載移轉座談會　企業節省用電超有感

▲台電嘉義區處舉辦夜尖峰負載移轉座談會 。（圖／台灣電力公司嘉義區營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電公司112年起實施新時間帶、112年11月起高壓生產性質新增批次生產時間電價以及113年需量反應負載管理措施修正，為讓用戶瞭解目前供電業務及電價措施，並藉此聆聽用戶寶貴意見，台電嘉義區處也因此24日舉辦夜尖峰負載移轉座談會，邀請用電大戶約45戶廠商代表參加，輔導用戶有效的移轉用電，協助用電自主管理。

嘉義區處處長許墩貴表示，台電自112年11月起增訂「批次生產時間電價」，提供高壓以上生產性質用戶選用，考量產業需要讓離峰時間可以連續，同時增進業者調整產程的彈性，鼓勵在太陽光電充裕的時段用電，離峰時段特別從9小時拉長到18小時，尖峰時段則縮短到6小時（下午3時30分至9時30分），涵蓋夜尖峰18~20時，因離峰時段拉長、尖峰縮短，需將時段調整的電費差額反映在單價費率上，尖峰費率提高為每度最高10.67元，與離峰費率比較，價差最高達7.95元，是目前時間電價中價差最大的電價方案。

自113年4月1日電價調漲後，高壓三段式時間電價尖、離峰價差高達5.87元，批次生產時間電價尖、離峰價差最高達7.95元，時間電價用戶要省電費，可避開夜尖峰時段用電，盡量利用便宜的離峰時段或週六、日用電，例如透過加裝時控開關或是調整生產流程，將尖峰時段高單價的用電移轉到離峰時段使用，即使用電量沒有減少，也可以節省電費。

此外，用戶還可以參加台電的「需量反應負載管理措施」，可事先調整產程或週一至週五排休的公司可選擇「計畫型」，可臨時調整製程或有發電機之用戶則可以選擇回饋較多的「即時性」或「需量競價」，在指定的時間減少用電，就能獲得額外的電費折扣，受到許多用戶好評。

夜尖峰負載移轉座談會為用戶們提供一個互動交流的管道，會中特安排「桌邊服務」人員，針對用戶的產業特性、用電行為、主要用電設備等資訊，提供客製化的用電移轉建議，透過與用戶面對面交流溝通，即時接收用戶回饋，輔導用戶從中找到適合的用電方式，並搭配需量反應措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋，不僅能替企業節省用電成本，也為節能減碳貢獻一份力量。希望透過這樣的方式，讓用戶們可以感受到台電的用心。