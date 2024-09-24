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國道車禍3死有詭！蔬菜批發闆娘離奇慘死　爸曝：女兒最近被跟蹤

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國道1號南下237.5K昨(23日)深夜10時許發生一起重大車禍，2部自小客車撞成一團、雙雙翻覆變形，造成3死1傷慘劇。其中一名死者廖女(50歲)的家屬今(24日)透露，廖女上周前往銀行領錢時，有遭不明人士押走強迫領錢，疑似在外有金錢糾紛，甚至車禍發生前廖女還曾報案稱遭人逼車，因此懷疑整件事情不單純，不是「車禍意外」那麼簡單，希望警方能詳細調查。

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2部自小客爛毀變形、面目全非。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道警方初步了解，當時廖女開車載著鄭男(49歲)沿著國道1號往南行駛，行經237.5K處時，與另輛黑色自小客發生碰撞，由於撞擊力道強大，2車當場雙雙翻覆變形，車體面目全非，而廖女拋飛車外重傷慘死、同車的鄭男則半身困在車內不治；而另一部黑車內的蕭男(22歲)倒臥路中死亡、23歲邱男鎖骨骨折輕傷。整起事故共釀成3死1傷。

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲死者廖女(紅衣、白衣者)在西螺經營進口蔬菜批發事業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

死者廖女的家屬今前往殯儀館處理後事，姊妹透露，廖女在家中排行老三，育有2個就讀大學的女兒，目前已經離婚，在西螺經營進口蔬菜批發。家屬質疑，有聽聞廖女上周前往銀行辦事，走出來時就遭2、3個年輕人押走，強逼領錢，懷疑廖女在外可能有金錢糾紛。廖父也指出，凌晨接獲通知前往國道分隊製作筆錄時，員警向他表示車禍發生前廖女曾經報案，表示遭人逼車；且廖父也聽聞這幾天都有不良分子跟蹤她、甚至暗中觀察她行動，懷疑案情不單純。

更令家屬不解的是，國道警方調查指出當時開車的駕駛是廖女，但該輛小客車並不是廖女的車，且副駕駛座的鄭男是誰，全家人更是完全不認得。姊妹指出，廖女外出代步一定都是開自己的車，且她自己名下就有2、3台車，完全想不到有什麼理由會開別人的車。由於全案疑點太多，家屬一致認為不是單純的車禍意外，懷疑其中恐有內情，呼籲警方詳加調查，「不能朝意外方向偵辦！」

▼廖女父親透露，在車禍發生前，女兒就曾報警稱遭人逼車，懷疑案情不單純。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻攝）

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