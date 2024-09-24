蘆淞大橋連撞事故！　女子送7歲雙胞胎兒上學…3人再也回不了家

記者廖翊慈／綜合報導

湖南株洲蘆淞大橋23日上午發生一起交通事故，43歲的白色休旅車駕駛劉姓男子遭後方車輛追尾。劉男的車突然失控逆向撞擊多名汽機車駕駛。該起事故目前已造成6死8傷。罹難者中，包括一名母親和一對7歲的雙胞胎男孩， 當時正在去上學的途中。

據《極目新聞》報導，死者的姊姊表示，妹妹一家平時在蘆淞大橋附近的賀家土菜市場做生意，妹妹的丈夫開了一家牛肉店，「事故前一天晚上，我還在和他們一家四口聚餐，和樂融融，雙胞胎常到店附近的巷口玩耍，蹦蹦跳跳地很可愛，沒想到再也看不見了，現在一家人都亂了套，我妹夫都哭麻木了。」

▲▼事故現場。（圖／翻攝自微博）

另一位經營牛肉生意的張老闆表示，「這對雙胞胎男孩非常可愛，今年才剛上小學，當天就是在上學路上發生的意外，聽聞此事，感到十分惋惜，孩子的父母和爺爺奶奶都在市場經營牛肉批發，主要是做批發和零售。」

張老闆表示，因為菜市場批發都需要很早，通常他是早上5時許前去進貨，而雙胞胎父母一家則需要凌晨2點多就開始進行屠宰、分割、運輸，「這份營生其實相當不容易，就是賺點辛苦錢。」

張老闆說道，他到市場開店後，幾乎一直是從雙胞胎父母那裡進貨，「如今已經七、八年了，雙方合作一直都很愉快，對方不管是對待朋友還是生意夥伴，都很好。」

▲罹難者丈夫經營的牛肉店已歇業。（圖／翻攝自極目新聞）

附近另一位攤主表示，「昨天早上是孩子的媽騎電動車送2個孩子上學，沒多久傳來出事的消息，丈夫哭著鎖了店就走了，再也沒回來，我們都是老鄰居，我是眼看著他們結婚、生小孩的。」

該攤主還說道，女子今年剛滿30歲，年輕漂亮，說話溫柔好相處，她的先生在菜市場開牛肉店，起早貪黑，常常在凌晨4點以前就開攤，生意做了十多年了，誠信經營越做越大，「我們常常開玩笑說，這市場就他生意最好」。

攤主感嘆說道，遇難女子的父母也是在菜市場擺攤賣小菜，同時幫忙帶孩子，一家人幸福美滿，一對雙胞胎也非常可愛，剛上一年級，那麼可愛的小孩子，可惜了。」

事故肇事者劉男23日行經該大橋時，往東行駛至大橋中部位置處，被54歲王女駕駛的多元計程車追尾，致劉男車輛失控駛向對向車道與多車相撞。政府人員表示，是否為自動駕駛釀的禍，需要一定的時間來進行調查。