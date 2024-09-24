台東市區一天連續三起車禍　都是「轉彎未禮讓直行車」

▲三起車禍皆轉彎未禮讓直行車導致。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市區24日上午8時許，在臨海大同路口、臨海光復路口、臨海大同路5巷口發生3起交通事故。初步判斷，這3起車禍中有2起機車未依規定左轉彎，另1起則為汽車轉彎未讓直行車所導致，所幸駕駛人均無大礙，後續針對6名駕駛進行酒測，酒測值均為0，相關肇事原因，警方將調閱監視器釐清。

台東警分局呼籲，汽車行駛至交叉路口，轉彎車應讓直行車先行，駕駛機車於路口轉彎時應打方向燈並提前變換車道，留意後方及前方來車。