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國道追撞奪3命！死者「車禍前報案遭逼車」　家屬曝：中秋前曾遭擄

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

國道1號南下237.5公里處23日深夜發生3死1傷車禍！其中一名死者廖女的家屬透露，車禍前廖女曾報案遭逼車，且中秋節前夕廖女曾遭擄，懷疑車禍並非意外，希望警方能夠詳查此案。

回顧整起事發經過，在西螺經營進口蔬菜批發事業的50歲廖女，23日深夜10時開車載著49歲鄭男沿著國道1號往南行駛，行經237.5公里處時，因不明原因與一輛黑色自小客車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，2車當場翻覆變形，其中廖女遭拋飛車外慘死，同車的鄭男則卡在車內不治，黑車內的22歲蕭男倒臥路中死亡、23歲邱男則受有鎖骨骨折等傷勢，整起事件一共造成3死1傷。

▲中山高南下237.5Ｋ處23日深夜22時許發生嚴重車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖女家屬表示，有聽聞廖女上周前往銀行辦事時，一走出來就遭2、3個年輕人押走、強逼領錢，中秋節前也曾遭擄。而廖父則稱，車禍發生後，警方向他表示，廖女在車禍發生前曾報案喊「遭人逼車」，懷疑整起事件並非單純車禍意外，質疑亦是遭擄或因飛車追逐釀禍，希望警方能深入調查。

針對遭擄事件，西螺分局指出，12日曾接獲廖女友人報案，指出與廖女通聯時廖女向其透露遭擄，警方獲報不敢大意，立即循其友人提供線索找到廖女，發現廖女在自己家中亦未受傷，並向警方表示是開玩笑，警方當下確認廖女人身安全後即結案。

▲▼國道雲林3死車禍，死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲死者廖女家屬認為案情不單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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