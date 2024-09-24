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推廣防災社區　南消二大隊六甲消防關懷弱勢無死角

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊24日至六甲區六甲里活動中心會同里長進行消防安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊24日至六甲區六甲里活動中心會同里長進行消防安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走進社區落實社區防火、防災宣導工作，增進社區里民災害應變能力，台南市消防局第二大隊六甲分隊24日至六甲區六甲里活動中心會同里長進行消防安全宣導，希望藉此宣導加強社區民眾防火觀念，提醒鄉親當火災發生時如何緊急應變及逃生。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊24日至六甲區六甲里活動中心會同里長進行消防安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日前六甲區一處民宅發生住宅火警，不幸有五人罹難，因此六甲消防隊深入鄰里推動防災安全社區，更可以建構弱勢族群居家防火安全環境。此次宣導內容包括:安裝住宅用火災警報器、用火用電安全防範、緊急避難逃生演練、人離火熄、爐具安裝自動遮斷裝置及全民CPR等。將正確的火災預防及防災知識推廣至社區，安全快樂的社區環境。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊24日至六甲區六甲里活動中心會同里長進行消防安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲對於強化災時民眾自助與互助之能力相當重視，透過參與里活動中心防火宣導，提升民眾能夠具備有充足的救護及防災的知識，藉而守護自己及家人的生命財產安全。

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊24日至六甲區六甲里活動中心會同里長進行消防安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅指出，走進社區推廣防災知識，係為相當重要的項目之一。透過宣導提醒民眾日常應注意用火用電安全、裝設住宅用火災警報器，並將火災求生及提早預警觀念，正確地傳達給民眾進而確保居家安全。

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