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車手弟取贓款6千萬！高雄劣警揪同事當詐團軍師　33人遭起訴

▲▼惡警陳彥瑋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高雄陳姓惡警涉嫌勾結詐團，協助擔任軍師遭起訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

高雄市警察局林園分局30歲陳姓員警，今年1月初涉嫌勾結詐騙集團，除包庇、洩漏個資外，還提供教戰守則，擔任詐團軍師，並且從中抽成，每月至少進帳200萬元，被收押後遭警方記2大過免職。本案近日偵查終結，雲林地檢署調查發現，本案不只1名員警涉案，陳員還勾結1名洪姓員警，洪員不僅洩漏個資，還充當臺灣車手團與境外機房商戶對接的中介角色，並抽取中人費用，包庇數個詐欺集團，全案依涉嫌共犯詐欺取財等罪，總計起訴33人。

全案因雲林地檢署偵辦詐騙案件時，發現一名被聲押的27歲陳姓犯嫌為林園派出所陳姓員警的弟弟，循線追查發現本案有黑幫涉及詐騙、更有員警、律師參與其中，檢方立即指揮警調共組專案小組擴大偵辦，日前偵查終結，依共犯詐欺取財、洗錢、公務員包庇犯罪組織、個資法等罪嫌，總計起訴33人。

▲▼惡警陳彥瑋。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳員27歲弟弟擔任詐團車手，兄弟倆聯手勾結詐團，本案被害人受害金額逾1.3億元。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳姓前員警的弟弟陳男擔任假幣商車手，光他1人面交金額就高達新台幣6136萬餘元，兄弟倆共同勾結曾擔任偵查隊偵查佐的31歲洪姓員警。陳員為弟弟詢問洪員關於偵辦詐欺之科技偵查方法，並引介認識弟弟，洪員孰悉檢警辦案模式，竟利用其職務，除為民間業者查詢民眾個資後提供業者，違反個人資料保護法，更為拓展財源，充當臺灣車手團與境外機房商戶對接的中介角色，與詐欺集團合作、談定抽成、賠付等代表機房端的契約規章。

洪員還為高雄地區的詐欺集團打聽車手被哪個分局逮捕、何時逮捕，將警政署內部提供給基層員警的詢問例稿提供給詐欺集團成員，教導詐欺集團成員取得交易紀錄、應答內容，為詐欺集團成員打聽其案件的偵辦進度、預計偵查作為等問題，甚至引介境外機房與台灣車手集團合作，抽取中人費用而包庇數個詐欺集團。

▲▼ 高雄林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團 。（圖／翻攝陳員臉書）

▲陳姓前員警還勾結洪姓員警，由洪員擔任詐騙集團軍師，並從中抽成。（圖／翻攝陳員臉書）

檢警調循線追查至被害款項交付的中繼站據點，發現本案車手團除以假幣商，更有佯為投資公司業務面交模式收取詐騙款項，車手頭41歲于男為竹聯幫明仁會成員，旗下車手人數眾多，且于男的上手吳男統領數十個台灣車手團，曾管理的虛擬貨幣錢包多達40幾個以上，配合成員有水房頭32歲劉、柬埔寨機房之商戶端中介58歲陳男等人，並與不具有律師資格之法務、綽號「安律」45歲安男合作，於旗下成員遭逮捕、拘提、羈押時，即聯繫派遣律師，以陪偵或律見方式瞭解案情，安男再將取得有關偵辦之重要事項回報給詐欺集團。

本案前後共計搜索約20餘次，曾羈押被告24人，扣押被告等人名下財產9000多萬，查扣USDT虛擬貨幣1713323.33顆，以1顆32元計，市價為5482萬餘元，本案被害人受害金額多達1.3億元。

經檢警單位砌而不捨，查緝到詐團高層，且發現該團長期配合境外詐欺集團，組織結構嚴謹、斷點明確，多位幹部未被查獲過，幾位核心幹部均無前科，隱藏極深。

雲林地檢署戴文亮檢察長表示本署會秉持「有聞必查、有據必辦」的打詐決心，持續讓詐騙集團無所遁形，守護民眾財產安全，更呼籲民眾對於不熟悉之金融商品，切勿聽信他人指示操作，以免受騙。

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