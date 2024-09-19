涉虛幣詐騙10億盼交保　王牌交易所創辦人「咳血4次要住院」

▲潘奕彰2度因ACE王牌交易所案遭起訴，累計詐騙金額超過10億元。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

國內知名虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」，去年（2023年）爆發逾10億元的虛幣詐騙案，創辦人潘奕彰被起訴涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，至今在押，台北地院今（19日）開庭，潘求交保，自稱在押期間咳血持續3周、已4度戒護就醫，今下午將住院治療，辯護律師替潘求情身體狀況很差、「不要再押他了」，法官諭知評議後裁定。

將滿40歲的潘奕彰身形明顯較到案之初消瘦，黑框眼鏡透出深陷的眼窩，他本次羈押期限將在本月（9月）28日到期，法官今開庭進行審前準備程序後，接著調查他有無必要延押。

▲ACE王牌交易所創辦人幣圈網紅潘奕彰，涉虛幣詐欺逾10億元被收押，19日到台北地院出庭求交保。（圖／記者黃哲民攝）

潘奕彰有氣無力說自己除了皮膚與腎臟毛病，在押期間已連續咳血3周以上、大量咳血4次，為此4度戒護就醫，昨剛從醫院押返台北看守所，原本排定今住院觀察治療，因上午要出庭而延後到下午入院，戒護住院期間不能律見。

辯護律師請求依先前法官准許的2000萬元、讓潘奕彰交保。法官訊問潘能再籌出多少保釋金，潘低聲表示只能請家屬先借20萬元，他說身為獨子要照顧年邁母親、年幼子女，但被收押沒收入，目前家庭經濟狀況很差、整體狀況很不理想。

檢方主張仍有羈押理由與必要，建請延押潘奕彰。辯護律師批檢方說潘仍有勾串滅證、逃亡與反覆實施同一犯罪之虞，但全案已偵結起訴、蒐證完備，羈押只是保全證據最後手段，否則等於「押人取供」。辯護律師強調潘咳血很久、身體狀況很差，求情「不要再押他了」。

法官諭知評議後裁定。台北看守所不透露潘奕彰病況，僅表示「收容人如有身體不適，本所會依醫囑給予診治或戒護外醫」。

▲知名律師王晨桓（中）2023年入主ACE王牌交易所，也涉及虛擬貨幣詐欺被起訴。（圖／記者劉昌松攝）

潘奕彰與同案被告林若蕎、林耿漢，從今年（2024年）1月到案就被羈押、4月起訴移審續押，承審合議庭今年7月裁准潘交保1500萬元、林若蕎交保1600萬元、林耿漢交保200萬元，均限制住居與限制出境、出海，並須接受科技監控防逃。

經檢方抗告、高院撤銷發回，北院合議庭8月14日改裁定潘奕彰交保2000萬元、林若蕎交保3000萬元、林耿漢交保800萬元，同樣限制住居與限制出境、出海，接受科技監控防逃，外加不得接觸本案共犯與證人，每天還得定時以個案手機報到。

檢方二度抗告，高院再度撤銷發回，北院合議庭本月9日改裁定潘奕彰3人延押各2月。而本案主嫌、林耿漢的哥哥林耿宏因另犯《商業會計法》等罪，被合併判刑1年定讞，已從在押被告先轉為受刑人，待執行完畢再恢復羈押。

潘奕彰為幣圈網紅，2018年在台灣註冊成立「ACE王牌交易所」，號稱規模是國內前三大、更是全台第1家合法虛擬貨幣交易平台，潘常受訪暢談投資心得，但被查出2020年間涉勾結虛幣詐欺犯林耿宏、林若蕎等人，利用ACE平台名氣兜售「MOCT(魔券幣)」等垃圾幣，去年底被許多受害人投訴。

台北地檢署今年（2024年）1月3日指揮新北市警局刑警大隊、調查局台北市調查處等單位發動搜索約談，拘提潘奕彰等14嫌到案，查出知名律師王晨桓去年9月接替潘入主王牌交易所、也涉共同詐欺，今年4月第一波起訴潘男等32人涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，本月（9月）初再追加起訴100多名業務員，全案被告累積達138人，詐騙金額逾10億元、洗錢共22餘億元。