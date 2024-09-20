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社會 社會焦點 保障人權

認洗錢但沒加入詐團組織　徐巧芯大姑在押聲請保護令與夫劃清界線

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左起)與丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕（左起）與老公杜秉澄（右），涉以虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，2人至今在押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕，與老公杜秉澄被控利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，在押的劉女今（20日）被台北地院提訊，承認洗錢但否認參與詐團組織從事詐欺，律師主張劉受杜家暴「非正常夫妻關係」，企圖藉此切割杜，律師並替劉請求解除禁見以便補報稅，檢方建請延長羈押禁見，法官諭知評議後裁定。

本案因徐巧芯曾說婆婆貸款2000萬元給大姑夫妻開公司，徐並自承給婆婆100萬元繳銀行利息應急，引發綠營成員告發徐涉共犯詐欺等罪嫌，北檢另分「他」字案調查，加上杜秉澄出庭爆料徐涉3件弊端、使案情備受矚目。

▲▼ 徐巧芯發黑糖饅頭+麥仔茶 。（圖／記者崔至雲攝）

▲徐巧芯被告發涉與大姑夫妻共犯詐欺等罪嫌，檢方調查中。（圖／記者崔至雲攝）

劉向婕今年（2024年）3月到案被羈押至今，台北地檢署起訴她與杜秉澄、共犯林于倫、吳沂珊涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》罪嫌，劉女今出庭不爭執檢方起訴的客觀事實，但她僅承認洗錢、其餘否認。

劉向婕聲稱聽從杜秉澄指示，在群組聯繫客戶，她不知對方是詐團，也不知對方資金來源是詐騙所得，她更從沒私下聯繫這些客戶，杜告訴她「我們只是單純幣商」，但杜說過客戶資金是境外博弈款項，她被起訴後跟律師討論，了解博弈也算犯罪所得，她願承認洗錢罪。

辯護律師主張劉向婕與杜秉澄「不是正常夫妻關係」，2人吵架都透過通訊軟體，處於「事實上分居」狀態，劉曾遭杜持刀威脅，在押期間聲請家暴保護令還出庭過，可見劉很可能被杜蒙蔽實情，劉也不敢問。

徐巧芯今年4月反擊外界對她有無涉及本案的傳聞時，已揭露杜秉澄家暴劉向婕。法官今質疑本案犯罪期間為去年（2023年）7、8月，劉是今年3月才聲請保護令，似無關聯，律師指稱家暴事件「冰凍三尺、非一日之寒，是日積月累的」。

法官再質疑劉向婕承認製作假的KYC資料（Know Your Customer簡寫，認證客戶身分背景程序），卻說當下不知內容是假的，「這種講法聽不懂」，劉堅稱杜秉澄叫她照著操作，她當下不知作假，律師替她解釋因無數位鑑定能力，無法辨別資料真偽。

因劉向婕本次羈押期限將屆滿，法官一併調查有無延押必要，辯護律師聲請至少解除劉向婕禁止接見通信，以便補報公司稅捐、免得再被國稅局裁罰。檢方認為劉女有無遭家暴、公司是否欠稅，都跟本案無關，也不能證明劉應否延長羈押禁見。

檢方建請法官「非常有必要延押」劉向婕，因劉替不認識的客戶洗錢卻辯稱不知是詐團髒錢，若交保可能為賺錢而反覆實施，且劉仍有勾串滅證之虞。檢方更喊話辯護律師之後開庭，若詰問證人觸及劉向婕有無遭家暴，「檢方會一直一直異議」。

律師回敬檢方對於劉涉及詐欺、組織犯罪等罪嫌舉證不足，扣案手機通訊軟體還原後，毫無劉私下聯繫詐團的通聯記錄，劉的通訊錄也沒這些人的資料，由於杜秉澄欠劉的父母2千多萬元、想從事虛幣交易趕快還錢，劉為了幫夫才協助處理交易事宜，劉有自己的公司、收入穩定，沒再犯必要。

法官諭知評議後裁定劉向婕是否延長羈押禁見與是否准許解除禁見，今下午將提訊在押的杜秉澄進行審前準備程序。

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