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超厲害！南投警銀聯手阻詐　8個月保民眾1.36億血汗錢

▲南投縣警局於8月底至9月初執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣警局於8月底至9月初執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐欺犯罪已是全民公敵，南投縣警察局統計今年1至8月「警銀」合作攔阻民眾身家財產流入詐欺集團，共成功366件、金額高達1億3670萬餘元，較去年同期的132件、5830萬餘元有大幅提升；另於8月底至9月初執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」，也查獲詐欺集團18件、犯嫌151人，並查扣不法所得2339萬餘元。

南投縣警局指出，為擴大公私協力、強化「前端阻卻」，與轄內各金融投資機構及超商等建立緊密聯繫機制，也大幅提升攔阻能量；而詐團也多有改為約定當面交付款項的趨勢，縣警局也結合假投資詐欺被害人，今年1至8月以約定面交埋伏方式，當場逮捕現行犯車手46人移送法辦。

▲南投縣警局於8月底至9月初執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方執行打詐專案，當街亮槍喝斥詐騙集團成員下車就逮。

▲南投縣警局於8月底至9月初執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局表示，今年8月26日至9月6日執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」，也以詐欺集團及查扣不法所得等為查緝重點，在溯源打擊詐欺集團核心分子多有斬獲：其中刑警大隊偵破林姓男子為首的詐欺賭博水房，接續深入發現相關聯洗錢水房處所，並報請南投地檢署指揮偵辦，經長期埋伏跟監，待時機成熟發動搜索、拘提，一舉查獲犯嫌6人，並查扣不法所得現金188萬餘元及點鈔機等資通訊設備20部。

▲南投縣警局於8月底至9月初執行警政署「全國同步打擊詐欺專案行動」。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局長吳耀南呼籲，民眾切勿輕信網友所提供「低風險、高報酬」、「穏賺不賠」等來路不明投資管道，遇有疑似詐騙案件，請立即撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以免遭受詐騙並保護自身財產安全。

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