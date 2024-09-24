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上周近15萬人慘拉！腹瀉就診、群聚雙創新高「10月初達最高峰」

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情續升！疾病管制署今（24）日公布上周就診人次14.7萬，較前一周增5.7%，另近4周通報123件腹瀉群聚，就診和群聚通報均為5年同期新高。疾管署副署長羅一鈞分析，預估未來一周疫情仍上升，單周上看15萬人次，10月初才可能達到高峰，並開始下降，仍請民眾注意食材安全和飲食衛生，落實飯前和如廁後洗手好習慣。

疾管署監測資料顯示，國內第38周（9月15日至21日）腹瀉門急診就診累計 146,558 人次，較前一周138,677 人次上升5.7%，為近5年同期最高；另全國近四周（第35至38周）共接獲 123 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計47起，以檢出諾羅病毒（28件，占60%）為多，其次為腸炎弧菌（12件，占25.5%）。

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疾管署說明，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約24至48小時；而細菌性病原檢出腸炎弧菌、沙門氏桿菌為主，潛伏期為數小時至5天。腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

食用受污染的食物或飲水、與病人接觸（如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面）而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

疾管署呼籲，如廁後、進食或備餐前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。腸胃炎感染期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並落實正確洗手，降低病原傳播的風險。

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腹瀉疾管署疫情食材安全飲食衛生

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