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冰箱蔬果保鮮室置中、底層哪種好？　揭日本家電廠商業機密

日本家電廠商為了冰箱蔬果室應該置中還是置底爭論了30年。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本家電大廠們對於冰箱蔬果保鮮室的最佳位置，展開了一場長達近30年的激烈辯論，是將蔬果室設置於冰箱的中部以方便取用，還是將其置於底部有利於保持蔬果的新鮮度，廠商們各執一詞，這個問題的答案不僅關乎產品的設計美學，更攸關消費者的實際使用體驗。

近年來，大多數家電大廠的旗艦款冰箱都將蔬果室下移至最底層，Panasonic、三菱電機、日立等品牌皆是如此。然而，東芝卻自1997年起堅持將蔬果室置於中層，其公關部門解釋，此設計能有效減輕消費者彎腰取物的負擔，展現了東芝對消費者需求的重視。不論是主張蔬果室置中或置底的設計師，皆同意將頻繁取用的物品放置於冰箱中央，以符合人體工學。

為了更符合消費者使用習慣，冰箱設計不斷演進。日立於1996年透過市場調查發現，消費者對蔬果室的使用頻率極高，因此率先將蔬果室置中，此設計隨後被其他品牌所採納，東芝於1997年、三菱和Panasonic分別於1998年及2000年跟進。

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2000年代中期以後，冷凍食品的消費需求大幅攀升。微波爐的普及化，使得微波食品成為現代人生活的一部分，進而帶動冷凍室的容量需求。在此趨勢下，蔬果室中置機型的市場佔比逐漸下降。2009年，日本政府推動節能家電的補助政策，鼓勵民眾購買環保產品。這項政策無形中對蔬果室中置冰箱造成不利影響，由於中置設計的冷卻效率較低，較不符合節能的趨勢，耗電量較高。

隨著市場趨勢轉變，許多家電廠商紛紛調整冰箱內部設計。Panasonic於2007年便完成了轉型，但東芝卻堅持獨特的設計理念。據業界人士透露，東芝的製冰盒與冷凍室設計成一體化，以確保最佳的能源效率，這項技術可說是東芝的商業機密。


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