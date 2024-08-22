中興新村「夏午冰果事」8／31登場　200元套票可自選甜品+DIY

▲中興新村夏日盛事「夏午冰果事」將於8月31日再度登場。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中興新村夏日盛事「夏午冰果事」將在月底再度登場，除嚴選超過10個在地甜品品牌參與市集，更安排小丑氣球秀、水槍戰和音樂表演等趣味互動活動，另於即日起搶先於線上購買200元「好冰友套票」，就可自由選擇甜品美食或手作DIY，希望帶給親子民眾最難忘的夏日尾聲回憶。

「夏午冰果事」今年由南投縣政府、南投市公所與在地的南投縣地方產業群聚發展協會攜手舉辦，以甜品、市集、音樂為主題，包含省府日常散策、黑狗兄傳統手工餅舖、熊愛呷冰、樂冰小屋雪花冰專賣店、光明冰菓室等在地名店都共襄盛舉，每家業者都特別準備符合主題的夏日小點心或手作體驗。

本次活動團隊更加碼許多好康優惠：凡於線上購票即贈小巧可愛的手持電風扇1支，本周末前完成購票可額外享受「友善石虎香蕉牛奶DIY」1次，另凡南投市民朋友購票可獲限定小禮物1份，所有贈品數量有限，贈完為止。

今年活動更安排豐富多樣的互動表演：包括輕鬆療癒的舞台音樂，歡樂的小丑氣球互動秀、High翻的水槍大戰，更首次規劃「甜心裝扮秀」，邀請小朋友們化身自己最喜愛的甜點，在舞台上勇敢SHOW出自己，每位參加的小朋友都能獲得中興新村好店─熊愛呷冰水果冰棒1支或樂冰小屋雪花冰1份，當日也將選出人氣小甜心，主辦單位將送出集結中興新村商圈好物美食的大禮包。

活動時間地點為8月31日（六）下午2時30分至晚間6時、中興新村植物園（光明路與光明四路交叉口），詳細資訊請連結「漫遊中興新村」粉絲專頁：https://www.facebook.com/tripinchunghsing/，「省府日常散策」粉絲專頁：https://www.facebook.com/tripexploring/，「2024夏午冰果事｜好冰友套票」現也正網路開放預約中，數量有限：https://reurl.cc/Lld3VX。