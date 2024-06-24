南投府會中興新村揹「台灣LV」推減塑　估半年減用34萬塑膠袋

▲南投縣政府於中興新村推動自備環保袋購物、減塑送好禮活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為鼓勵市場攤商及民眾減少使用購物用塑膠袋，今年輔導中興新村第一市場、第三市場及光明市場3處市場的304家攤商，不再提供購物用塑膠袋，並推出自備購物袋送好禮活動，以實際行動展現減塑決心，廣邀民眾加入。

副縣長王瑞德6月23日率領縣府環保局人員到第三市場進行擴大宣導，縣議員林儒暘、張秀枝、簡千翔，中興新村消費合作社主席李信融、多位里長都到場共襄盛舉；眾人揹著號稱「台灣LV」的復古茄芷袋和環保杯、保鮮盒等，深入第三市場飲料店、菜攤、水果攤等處進行消費。

縣府環保局長李易書表示，縣府也協助市場於出入口處設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐赠，並在10月31日前都會辦理獎勵活動：民眾只要至304家合作攤商自備購物袋進行消費，滿200元可獲得1點集點卡（每攤單次消費達1000元以上，最多獲得5點），集滿5點即可兌換限量減塑宣導品1份；累積10點亦可兌換領取中興新村消費合作社100元禮券1張，每月限前50名、為期6個月，縣府預估活動期間將可減少34萬7400個塑膠袋使用量，相當於減少2.3公噸的碳排放量。

王瑞德表示，縣府希望透過垃圾源頭減量等政策，與各產業共同合作、逐步建構減塑永續的生活環境，也希望透過不提供購物用塑膠袋減塑活動，讓民眾慢慢養成自備購物袋的日常生活習慣；王副縣長也特別感謝所有參與這項活動的市場攤商及縣民朋友們，因為有大家的支持和參與，才能讓活動順利開展，擴大影響層面，號召更多鄉親參與。