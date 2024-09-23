「誠品搬家」申請釋憲！控誠品書店霸凌同名企業：如吃蘑菇的魔王

▲誠品書局。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

「誠品搬家公司（現已改名謙以搬家公司）」先前因涉及侵害誠品商標權，導致誠品告上法院，纏訟5年之後在去年由最高法院判決「誠品搬家」敗訴。對此，謙以搬家公司今（23日）發出聲明，表示決定向憲法法庭遞交釋憲申請書，希望透過此案，凸顯現行法律對中小企業的不公平待遇，並促使法規明確且完善。

事實上，全台各行各業名叫「誠品」的店家，過去一共有超過200多家，但如今大多都已改名，背後的原因全都是因為台灣大型連鎖書店「誠品集團」，近幾年不斷針對這些名叫「誠品」的商家提告商標侵權，其中也包括「誠品搬家公司」，雖搬家公司主張兩間公司已並存20年、且「從未發生過」實際混淆誤認之情事，但法院仍在2023年判決搬家公司敗訴。

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對此，謙以搬家公司（原名：誠品搬家公司）今（23日）傍晚作出申請釋憲說明，表示台灣90%以上的企業都是中小企業，然而現行法規偏向保障大型企業，卻忽視了中小企業所面臨的困難和不公平待遇，因此希望透過遞交釋憲申請，讓法規能更加明確、完善，以保障台灣廣大的中小企業，讓大家能夠安心經營，並促進社會更加理性和諧。

▲謙以搬家公司申請釋憲。（圖／翻攝自Facebook／謙以搬家公司，下同）

謙以搬家公司指出，他們與「誠品書店」以及其他使用「誠品」命名的企業，在台灣已共同並行經營超過40年，「誠品書店」並不是第一家以「誠品」為名的公司，但卻因為企業擴張，經營的行業包羅萬象，自認為自己是知名公司，不斷對同名企業控告他人攀附其品牌並獲利，並稱品牌形象遭到稀釋而導致營業損失，要求其他合法申請的「誠品」公司更名，否則便提出告訴，這顯然是不公平的。

該公司進一步指出，「誠品書店」在「誠品搬家公司」成立後13年，才將「搬家」業務註冊於商標，他們曾向商標局申請取消其「搬家」項目的註冊，並獲得商標局同意註銷該項目，然而「誠品書店」及其物流從未申請運輸執照，卻不斷主張他們侵犯了該書店的運輸搬家權利，並聲稱因此遭受巨額損失，要求賠償 8400 萬。

後來經搬家公司請求，法院向交通部申請公文證明，確認「誠品書店」及其物流並無運輸執照，不可承攬交通運輸及搬家業務。此舉才使誠品書店不再主張向他們提出巨額賠償。然而，「誠品書店」侵犯了「誠品搬家公司」的運輸搬家權利，卻隻字不提。

▲謙以搬家公司呼籲更公平的法規保護中小企業權益。（點圖可放大／翻攝自Facebook／謙以搬家公司）

謙以搬家公司認為，如果法律認定「誠品書店」是「知名公司」，那麼經濟部在審核時就應該阻止其他人使用相同名稱，避免經營者誤入陷阱，且之前已申請使用相同名稱的企業也理應有權繼續使用該名稱，這樣的法律才能保護合法善良的第三者，「如果天上無故掉下一個吃了蘑菇長大的大魔王來提告，讓你面臨巨額賠償，這對誰都是無妄之災。」

謙以搬家公司坦言，這些年來，「誠品書店」不斷透過律師函和訴訟，向法院控告其他以「誠品」為名的企業，這些同名企業的老闆大多擔心招惹大型企業，進入冗長的訴訟，若訴訟失敗，可能付出驚人的訴訟費用及巨額賠償，甚至倒閉，幾乎是敢怒不敢言，默默承受更名帶來的負面影響，「這正是少部分自私的大型公司有恃無恐地霸凌中小企業的方式。」

謙以搬家有限公司最後表示，希望透過這次申請釋憲，讓法規能更加完善、明確，以保障台灣廣大的中小企業，讓大家能夠安心經營，並促進社會更加理性和諧。他們也強調，從未跨越法規訂定的界限，只在自己的領域默默辛勤工作著，希望捍衛自己的權利，讓社會公義真正得以落實，讓每一個努力的人都能獲得應有的回報。