太平溪濕地漫步趣　台東生態觀察新熱點

▲太平濕地台東生態觀察新熱點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

太平溪人工濕地鄰近台東馬偕醫院，是兼具污水處理以及生物棲地營造的污水處理設施，一年四季之中都有不同的樣貌與生物活動，從一月的候鳥進駐、四月螢火蟲翩翩起舞、五月環頸雉三代同堂、七月斑龜層層疊疊曬太陽一直到近期九月蛇類頻繁出沒，每個季節除了充滿著大自然的驚喜外，也存在著許多人因美景而忘記帶走的廢棄物，優美環境需要縣民朋友共同守護，請大家從帶走隨身的垃圾開始做起，一同守護美麗的人工濕地！

台東縣政府表示，在縣府與市公所的努力之下，太平溪下游康樂橋至豐里橋間人行步道已逐漸完善，更於今年9月完成步道光廊設置，除可增加民眾於步道散步的安全性外，也可以吸引民眾走進鄰近步道的太平溪人工濕地，觀察燕群飛舞、水鳥優游的美麗風景。也期望縣民朋友們共同守護多元豐富的濕地生態系，持續落實聯合國永續發展目標SDGs第6項「淨水及衛生」及第15項「保育陸域生態」，打造優美的濕地場域。

台東縣環保局指出，太平溪人工濕地屬於污水處理設施，近年來出流水質皆符合場域設計標準，在污水處理效能穩定的情況下，環保局持續以自然工法方式持續打造優質生物棲地，濕地場域中物種多元且豐富，近期除甜根子草隨風飄逸外，亦有眾多水鳥嬉戲，優美環境時常吸引民眾駐足，但在欣賞濕地美景的同時也請帶走隨身的垃圾，一同保護河川水質，也保護濕地場域豐富的生態環境。

環保局呼籲，濕地之美需要大家一同守護，隨意棄置廢棄物最高可處6000元罰鍰，切勿以身試法，環保局將不定期於濕地周邊設置科技執法取締設施，一同守護濕地，也守護您的錢包。