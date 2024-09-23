　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不能沒有你！台東縣114年備選國民法官抽選程序

▲台東縣114年備選國民法官抽選程序。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣114年備選國民法官抽選程序。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國民法官制度於112年1月正式上路，現將邁入第3年，台東縣政府民政處於23日上午10時在縣府2樓民政處會議室進行備選國民法官抽選程序，邀請台東地方法院蔡立群庭長、台東地方檢察署陳妍萩主任檢察官、台東律師公會理事長蕭芳芳律師共同見證，經現場操作電腦程式隨機抽選出備選國民法官名冊。

初選名冊抽選由民政處林宏義處長擔任主席，在主席宣讀相關流程事項後，依「備選國民法官初選名冊製作及管理辦法」進行備選國民法官初選名冊公開抽選程序，隨機抽選出2888人，據以製作「備選國民法官初選名冊」送交台東地方法院，讓地方法院造具複選名冊，作為114年「候選國民法官」使用。

民政處處長林宏義代表縣長饒慶鈴及縣府感謝貴賓的蒞臨，一同參與了這項制度的運作，國民法官制度，就是由一群來自各行各業的民眾，與法官一起坐在法檯上，共同審判的制度，國民法官雖然沒有法律背景，但可以把不同的生活經驗、價值思考、法律感情，帶進法庭。藉著國民法官的參與，可以讓司法審判更透明，讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，藉此促進國民與法院間的相互理解。

台東縣政府指出，依照規定，只要同時具備「年滿23歲、具有中華民國國籍的國民、在「地方法院管轄區域」連續居住滿4個月以上」三個基本資格，就有機會擔任國民法官。縣府也將繼續協助宣導國民法官制度之相關事項，期使民眾更加了解制度運作，相關資訊可至司法院的官方網站瀏覽（https://social.judicial.gov.tw/CJlandingpage/）。

ET快訊
丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出真相
快訊／北市民權大橋下驚見浮屍！
快訊／台中Lalaport廁所1男子倒臥　無呼吸心跳
水泥灌屍埋16年！韓男殺女友「屍蠟化」　房東抓漏才發現
獨／孫安佐對戰台中燒打雞　將簽生死狀
快訊／男大生赴陸失聯　國台辦：涉詐騙偵辦中
慘了！起重機台74匝道6連撞　其中一輛是奧迪A8
快訊／下班注意！19縣市豪大雨特報
G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「璀燦星際」巨大月球太夢幻　鐵花燈之祭加碼延展至10／13

台電桃園區處傳愛　捐贈生活協助金關懷教養院

太平溪濕地漫步趣　台東生態觀察新熱點

2024國體大奧運日9／24展開　為奧運英雄喝采

不能沒有你！台東縣114年備選國民法官抽選程序

桃知道GELEVEN PLAZA開幕　引爆時尚文創+影視樂活潮文化

推廣在地食材變身精緻甜點　台東縣府攜手日本超人氣廚藝教室

屏東驚見207公分鱷魚！　纏鬥3小時「以雞誘捕」

台南市定古蹟修復啟動　「新化鍾家古厝修復工程」動土登場

展現品德實踐力　立人、西門實小獲教育部品德教育特色學校肯定

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

騎士突撞透明牆自摔？　仔細看「原來有安全島」

「璀燦星際」巨大月球太夢幻　鐵花燈之祭加碼延展至10／13

台電桃園區處傳愛　捐贈生活協助金關懷教養院

太平溪濕地漫步趣　台東生態觀察新熱點

2024國體大奧運日9／24展開　為奧運英雄喝采

不能沒有你！台東縣114年備選國民法官抽選程序

桃知道GELEVEN PLAZA開幕　引爆時尚文創+影視樂活潮文化

推廣在地食材變身精緻甜點　台東縣府攜手日本超人氣廚藝教室

屏東驚見207公分鱷魚！　纏鬥3小時「以雞誘捕」

台南市定古蹟修復啟動　「新化鍾家古厝修復工程」動土登場

展現品德實踐力　立人、西門實小獲教育部品德教育特色學校肯定

台灣影視實力大爆發　「30部作品」躍上2024釜山影展

美食YTR跨領域主持電視節目！　機智反應逗樂現場工作人員

快訊／富邦悍將與統一獅補賽再度延賽　改至10月7日開打

王子舞台落下男兒淚！　撂「50位藝人好友」支持…特別點名曾之喬

奴才「餵寵物床墊」成詭異黑洞　下秒露發亮大眼盡情舔湯匙

「璀燦星際」巨大月球太夢幻　鐵花燈之祭加碼延展至10／13

蘆淞大橋車禍致6死！駕駛「逆向連撞」視角曝…他絕望大喊：完了

2024國慶煙火預計吸30萬人朝聖　雲林推「人潮儀表板」動態即時掌握

計程車黃網狀線迴轉...女騎士煞不住撞上倒地！網看畫面掀論戰

小S「跨腿纏綿」大咖港星！激情戲直接撲倒鄭伊健　他驚慌反應全被拍

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

地方熱門新聞

淡水路面淹水！多車拋錨受困

台南官田區農路坍塌　交通中斷

台南市補習教育事業協會舉辦補教優良教師頒獎暨育苗專案表揚

屏東驚見207公分鱷魚！　纏鬥3小時「以雞誘捕」

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

新港鄉「新港好米糧暨農民節大會」

國際獅子會300B3區趣味運動會　捐贈醫療巡迴車

吳鴻麟獎學金　今年首設「體育特別獎」

勞動部半導體基礎培訓班加持社會新鮮人躍升科技新貴

山豬Party美食嘉年華　雲縣府攜手草嶺形象商圈引人潮

東港迎王平安祭典　交通資訊在這裡

嘉義市民生公園　融合嘉大校園打造旗艦公園

南消辦理志工在職訓練增進導覽專業知能

嘉義水上香火祭　蔡易餘「真人夾娃娃」拚了

更多熱門

相關新聞

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元 備註：只能自提不支持郵寄

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元 備註：只能自提不支持郵寄

江蘇鹽城市大豐區人民法院近期在在拍賣平台上預告一場拍賣，將於10月6日開拍，標的物則是一瓶寶特瓶裝「雪碧汽水」，起拍價4.2元人民幣（約19.1元新台幣），市場價6元人民幣（約27.3元新台幣），備註重點還要求，「只能自提，不支持郵寄。」

台東小米粽中毒案　7歲男童預定今出院

台東小米粽中毒案　7歲男童預定今出院

九旬翁綠島迷航　警方接力護送返家

九旬翁綠島迷航　警方接力護送返家

113年台東縣運會閉幕　2項2人次破大會紀錄

113年台東縣運會閉幕　2項2人次破大會紀錄

即／43歲女綠島體驗船潛溺水！　黑鷹直升機緊急出動

即／43歲女綠島體驗船潛溺水！　黑鷹直升機緊急出動

關鍵字：

台東國民法官法院

讀者迴響

熱門新聞

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

愷樂41歲生日終於露面了

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

汐止基隆河「水位快滿」

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手　不到一年賺逾4萬

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面