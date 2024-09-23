不能沒有你！台東縣114年備選國民法官抽選程序

▲台東縣114年備選國民法官抽選程序。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國民法官制度於112年1月正式上路，現將邁入第3年，台東縣政府民政處於23日上午10時在縣府2樓民政處會議室進行備選國民法官抽選程序，邀請台東地方法院蔡立群庭長、台東地方檢察署陳妍萩主任檢察官、台東律師公會理事長蕭芳芳律師共同見證，經現場操作電腦程式隨機抽選出備選國民法官名冊。

初選名冊抽選由民政處林宏義處長擔任主席，在主席宣讀相關流程事項後，依「備選國民法官初選名冊製作及管理辦法」進行備選國民法官初選名冊公開抽選程序，隨機抽選出2888人，據以製作「備選國民法官初選名冊」送交台東地方法院，讓地方法院造具複選名冊，作為114年「候選國民法官」使用。

民政處處長林宏義代表縣長饒慶鈴及縣府感謝貴賓的蒞臨，一同參與了這項制度的運作，國民法官制度，就是由一群來自各行各業的民眾，與法官一起坐在法檯上，共同審判的制度，國民法官雖然沒有法律背景，但可以把不同的生活經驗、價值思考、法律感情，帶進法庭。藉著國民法官的參與，可以讓司法審判更透明，讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，藉此促進國民與法院間的相互理解。

台東縣政府指出，依照規定，只要同時具備「年滿23歲、具有中華民國國籍的國民、在「地方法院管轄區域」連續居住滿4個月以上」三個基本資格，就有機會擔任國民法官。縣府也將繼續協助宣導國民法官制度之相關事項，期使民眾更加了解制度運作，相關資訊可至司法院的官方網站瀏覽（https://social.judicial.gov.tw/CJlandingpage/）。