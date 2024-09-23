甜點店巨響！居民嚇壞「以為逢甲爆炸」　環保局出手了

▲台中逢甲商圈一間甜點店開幕使用彩色煙火，嚇壞許多不知情的當地民眾，想到八仙塵爆。（圖／翻攝自Threads）

文／CTWANT

台中市逢甲商圈位於福星路上的一間甜點店，22日在門口燃放大量彩色煙火慶祝開幕，瞬間炸開的畫面十分驚人；有許多在地居民轉發甜點店開幕放彩煙影片，甚至讓人以為發生氣爆，遭網友痛批「忘了八仙塵爆嗎？」。對此，環保局到場了解後，加上檢視民眾提供的影片，確定有違規，將開罰1200元到500萬元罰鍰。

最近社群平台Threads上瘋傳一段影片，內容是一群人在逢甲商圈嗨喊321倒數後，突然有大量彩色煙火被引爆，還造成巨大聲響，空氣中瞬間都是粉塵煙霧；有在附近讀書的學生轉發影片，指出「聽到聲音真的以為逢甲爆炸了」，已經嚇到和同學抱在一起。

有民眾查證後得知彩色煙火是一間甜點店的開幕儀式之一，還發現彩色的煙塵、鞭炮屑到處亂飄沒有清理，引起全網撻伐，「忘了八仙塵爆了嗎？怎麼現在還有人在玩這個」、「之前逢甲氣爆超嚴重，有幾個學姐甚至休學，敢在逢甲玩這種可能粉塵灼傷人的東西，真的有點扯」、「施放地點在人口密集處是不對的」。

而業者事後也在社群平台發聲，向所有受到影響民眾和街坊鄰居道歉，「是我們考慮不周全，致使民眾們的不便，真的非常抱歉，對不起。」但業者也表示，當下因人手不足沒有馬上整理，但產品售完後有將地板清潔乾淨；除此之外，業者今（23）日稍早再度發聲，針對網友的攻擊和詆毀言論將保留法律追訴權。

據《三立新聞網》報導，環保局已接獲民眾檢舉，今日到場了解後，加上檢視民眾提供的影片，確定有空氣汙染情事，依違反空汙法開罰1200元以上、500萬元以下罰鍰，並要求業者限期改善，屆期仍未改善可按次處罰。

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