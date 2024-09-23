獨／飄瓦斯味2天！消防重裝挨家挨戶抓漏　他不知情抽菸嚇壞人

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中華路一處巷子內今天(23日)飄散出瓦斯異味，民眾向消防局打電話求救，消防人員趕抵現場後逐戶搜索，並沒有發現異常，不過為了確保民眾安全，環保局空汙檢測小組也到現場，都沒有發現瓦斯洩漏之處，不排除可能是熱水器的管線老舊造成瓦斯飄散堆積，應該是虛驚一場。但在尋找過程當中，有位不知名的民眾返家時邊抽菸，鄰長看到之後立刻請他熄菸。

▲中華路傳出瓦斯異味，消防隊全副武裝逐戶搜索查看 。（圖／記者吳奕靖攝）

上午9點多，高雄市消防局中華分隊來到中華路巷弄，原來有住戶表示這兩天都一直聞到瓦斯味，平日白天都只有母親在家，擔心她會發生意外，所以趕緊通報消防隊前來查看。消防隊員尋著報案人員的指示，來到住家後面查看，但檢測儀卻沒有查出異狀。

▲消防隊也找來瓦斯公司人員協助尋找（藍衣）查看 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市環保局出動災害應變車到場檢測數據。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名不知情的民眾叼菸回家，把周邊住戶都嚇一跳，請他趕緊熄菸。（圖／記者吳奕靖攝）

不過附近住戶大家都說有斷斷續續有聞到異味，穿著厚重裝備的消防員開始逐戶找尋，透過鄰長協助，連不在家的民眾都被找回來，打開大門讓消防員進入查看，最後發現在房子後方防火巷內疑似有一絲絲的味道，但又不是很明顯，消防隊為了確保安全，還是通報了瓦斯公司人員以及環保局的空污檢測小組到場，透過儀器來分析究竟有沒有瓦斯飄散。

最後還是找不到源頭，但環保局人員推測可能是熱水器的管線老舊，可能在使用時會有堆積飄散，不過這個部分當下無法獲得證實，消防隊以及環保局人員最後也只能離開。但在追查疑似瓦斯外洩之際，旁邊有不知情的住戶正抽菸走回來，讓其他住戶都捏了把冷汗，鄰長看到也趕緊請他熄滅，就怕不小心引爆瓦斯，還好最後平安收場。